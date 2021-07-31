31 июля 2021, 06:48

Четыре туриста эвакуированы из Приэльбрусья

Спасатели эвакуировали четырех туристов, заблудившихся на перевале Койавганауш в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

30 июля спасатели получили сообщение, что четверо туристов, в том числе двое детей, заблудились в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на перевале Койавганауш (высота около 3400) между ущельями Адыр-Су и Адыл-Су.

Туристы были эвакуированы на вертолете на территорию альпинистского лагеря. Медицинская помощь им не потребовалась, уточнило вечером 30 июля на своей странице в Instagram управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля три туриста попросили о помощи спасателей после того, как получили травмы на леднике Шаурту. Они были эвакуированы на вертолете в нальчикскую больницу.

Примечание:

"Полиция нашла в Кабардино-Балкарии пропавшего туриста из Москвы", "Дорога к трем районам Дагестана закрыта после камнепада", "Дорога у поселка Домбай перекрыта после камнепада".

Автор: "Кавказский узел"

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