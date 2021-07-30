Водопровод в Махачкале загрязнен после паводка

30 июля 2021, 19:05

Роспотребназор рекомендовал жителям столицы Дагестана использовать для питья и готовки бутилированную воду из-за загрязнения водопровода во время паводка.

Как писал "Кавказский узел", сильные дожди вызвали сход селей в Дагестане. Села Сантланда, Хварши и Хонох Цумадинского района, в которых проживают около тысячи человек, 28 июля остались без автомобильного сообщения - там разрушены два моста. В селе Инхоквари того же района сель повредил три моста и водопровод. 29 июля при сходе селя на село Хилих Чародинского района повреждены шесть жилых домов. Из села эвакуированы 43 жителя.

Дагестанское управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям Махачкалы не пить водопроводную воду и не использовать ее для приготовления пищи, а закупать бутилированную. "Качество воды, которая поступает жителям Махачкалы по водопроводу, ухудшилось из-за паводковой ситуации. В связи с этим для питья и приготовления пищи Роспотребнадзор по РД рекомендует махачкалинцам использовать бутилированную воду до улучшения ситуации", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Для купания детей младше трех лет воду надо отстаивать не менее суток или кипятить. Те же меры следует соблюдать и вообще при употреблении водопроводной воды, указано на сайте управления Роспотребнадзора по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале без осадков, температура воздуха +28 градусов, скорость ветра - пять метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.