Водопровод. Фото: пресс-служаб мэрии Архангеьльска

30 июля 2021, 19:05

Водопровод в Махачкале загрязнен после паводка

Роспотребназор рекомендовал жителям столицы Дагестана использовать для питья и готовки бутилированную воду из-за загрязнения водопровода во время паводка.

Как писал "Кавказский узел", сильные дожди вызвали сход селей в Дагестане. Села Сантланда, Хварши и Хонох Цумадинского района, в которых проживают около тысячи человек, 28 июля остались без автомобильного сообщения - там разрушены два моста. В селе Инхоквари того же района сель повредил три моста и водопровод. 29 июля при сходе селя на село Хилих Чародинского района повреждены шесть жилых домов. Из села эвакуированы 43 жителя.

Дагестанское управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям Махачкалы не пить водопроводную воду и не использовать ее для приготовления пищи, а закупать бутилированную. "Качество воды, которая поступает жителям Махачкалы по водопроводу, ухудшилось из-за паводковой ситуации. В связи с этим для питья и приготовления пищи Роспотребнадзор по РД рекомендует махачкалинцам использовать бутилированную воду до улучшения ситуации", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Для купания детей младше трех лет воду надо отстаивать не менее суток или кипятить. Те же меры следует соблюдать и вообще при употреблении водопроводной воды, указано на сайте управления Роспотребнадзора по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале без осадков, температура воздуха +28 градусов, скорость ветра - пять метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Власти анонсировали ужесточение контроля за оплатой света и газа в СКФО", "Камнепад нанес ущерб предпринимателям в дагестанском селе", "Полное отключение воды анонсировано в Каспийске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 июля 2021, 19:56

  • "Альтернатива" обьяснила устойчивость практики рабского труда на Кавказе

    Из трудового рабства освобождаются люди, которые не привыкли отстаивать свои права и боятся мести, это позволяет их вербовщикам и эксплуататорам оставаться безнаказанными, указали в движении "Альтернатива" после вызволения двух жителей юга России. На Северном Кавказе рабство было нормой до начала ХХ века, отметила этнограф Ольга Шафранова.

30 июля 2021, 18:15

  • Кремль прокомментировал драку с чеченцами в Крыму

    Инцидент в Симферополе не нуждается в обсуждении между Путиным и Кадыровым, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по поводу резонансного конфликта между уроженцами Чечни, крымчанами и силовиками.

30 июля 2021, 17:53

30 июля 2021, 17:04

30 июля 2021, 16:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи