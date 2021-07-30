Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах

30 июля 2021, 03:38

Суд назначил 100 тысяч рублей штрафа председателю участковой избирательной комиссии в Тацинскоом районе Ирине Павленко, признав ее виновной в подделке документов во время голосования на выборах осенью 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы в городскую думу. На губернаторских выборах победил действующий глава региона - Василий Голубев. Его оппоненты - Евгений Бессонов из КПРФ и Петр Пятибратов из ЛДПР - требовали признать недействительным досрочное голосование 11 и 12 сентября из-за множества зафиксированных нарушений. Бессонова поддержали участники схода в Ростове-на-Дону, которые заявили, что сами были свидетелями нарушений на избирательных участках.

Суд установил, что на выборах осенью 2020 года Павленко работала председателем участковой избирательной комиссии в Тацинском районе и течение всех трех дней голосования она заменяла бюллетени и расписывалась в документах от лица наблюдателей.

В последний день перед подсчетом голосов наблюдатели заметили, что их подписи на сейф-пакетах подделаны, после чего часть бюллетеней на участке были признаны недействительными, сообщил 29 июля со ссылкой на постановление суда "Коммерсант-Юг".

Белокалитвинский горсуд признал ее виновной в фальсификации избирательных документов (по части 1 статьи 142 УК РФ) и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей, сообщил 29 июля "Коммерсант-Юг".

Павленко полностью признала вину, ее дело слушалось в особом порядке. Суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у нее на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, информировало издание. Приговор вступил в силу, указано в сообщении.

Комментариев осужденной или ее представителей, а также стороны обвинения не поступало.

Дело Павленко поступило в суд 26 мая, решение по делу вынесли 28 июня, следует из карточки дела на сайте Белокалитвинского горсуда.

"Кавказский узел" также писал, что суд закрыл уголовное дело члена избирательной комиссии Наталии Башариной и назначил ей штраф, хотя она признала вину в фальсификации итогов голосования на выборах губернатора и депутатов Ростовской городской думы. Это недопустимо мягкое наказание за преступление, которое ставит под сомнение легитимность выборов, заявил 29 июля проигравший кандидат в депутаты гордумы Павел Зубов.

Новости о сентябрьских выборах 2020 года "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID". Этим выборам также посвящена справка "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года".