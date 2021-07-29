Жители поселка под Волгоградом просят уберечь их дома от сноса

29 июля 2021, 04:30

Суд признал дома в поселке Белая дача Среднеахтубинского района незаконными постройками и постановил снести их, лишив ряд семей единственного жилья, заявили собственники. Контролирующие органы и местные власти должны нести ответственность за незаконное строительство, отметила юрист Ольга Панферова.

Жители расположенного в Среднеахтубинском районе коттеджного поселка Белая дача опубликовали на сайте change.org петицию, адресованную президенту Путину и губернатору Волгоградской области.

«Начиная с 2011 года в ДНП (дачное некоммерческое партнерство - прим. "Кавказского узла") "Белая Дача" мы покупали жилье в домах блокированной застройки, оформляли право собственности в Росреестре, прописывались в них. Администрация Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского района утвердила генеральный план, в рамках которого наш посёлок был включён в состав населённого пункта хутора Бурковский. Но прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области, позволив достроить дома и переоформить их на физические лица (на нас), фактически проявляя полное бездействие, в один момент опротестовала уже утверждённый и принятый Росреестром генеральный план сельского поселения и подала иски в суд о незаконности строительства домов блокированной застройки на территории ДНП "Белая Дача", часть из которых в настоящий момент суд удовлетворил и принял решение о сносе. Остальные находятся на рассмотрении», - говорится в петиции.

Жители поселка считают, что «иски с требованием о сносе намеренно разделены по отдельным строениям, чтобы в суде каждый случай не выглядел как решение о массовом сносе, но фактически по данным искам, жилья, зачастую единственного и оформленного в кредит, лишается более 30 семей».

По данным авторов петиции, активная застройка поселка началась в 2011 году.

"Люди приобретали жилье, оформлено все было как ЖСК. За приобретаемые дома мы платили на счет ЖСК, осуществляя безналичные переводы. После окончания строительства большего количества домов, спустя более года [встал вопрос] о законности строительства. Но после непродолжительных судебных разбирательств вопросы были сняты, и в 2013-2014 годах приобретенные дома были переоформлены с ЖСК на нас. Мы приобрели право собственности на земельные участки и дома, в то же время был принят вышеупомянутый генеральный план. В период с 2015 по 2017 усилиями прокуратуры данный генеральный план был отменён и принят новый, в рамках которого наш посёлок расположен на землях сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешённого использования: дачное строительство. Он действует до настоящего время. Далее с 2017 по 2021 годы рядом судебных разбирательств вынесены решения о сносе наших домов», - продолжают авторы петиции.

По их словам, "среди жителей посёлка, дома которых вот-вот снесут, есть пенсионеры, которые для покупки жилья вложили все средства, многодетные семьи, оставшиеся без кормильца". "Потеряв свой дом, вряд ли они смогут достойно жить дальше. У каждой второй семьи, купившей жилье в нашем посёлке, есть дети, многие взяли кредиты и продали всё имеющееся имущество для покупки дома, и фактически остаются с долгами и без постоянного места жительства», - утверждают авторы петиции, добавив, что среди тех, кто оказался в такой ситуации, есть инвалид-колясочник.

Себя они называют "заложниками ситуации". "В момент, когда можно было остановить стройку и оповестить людей о незаконности строительства, органы государственной власти бездействовали, Росреестр регистрировал сделки купли-продажи и право собственности, администрация сельского поселения разработала и утвердила генеральный план, в рамках которого всё было законно", - отметили авторы петиции, которая по данным на 04.00 мск сегодня, 29 июля набрала 792 подписи.

Жители Белой дачи пожаловались на действия чиновников

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 27 июля в поселке. Часть домов в нем не заселены, у одного нет крыши. Часть одного таунхауса снесена, строители вывозили на машине обломки дома. В снесенной части таунхауса стоит детская кровать и самокат, на стенах красной краской написано «Мы здесь жили», «Нас заставили тебя снести».

Жительница поселка Елена Дегтярева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в 2018 году Краснослободский горсуд вынес решение о сносе пяти домов в поселке, один их которых разбирают строители. «В 2012 году мы заключили договор на постройку наших домов с ЖСК "Белая дача". Земли принадлежали ДНП «Белая дача», договор был заключен с ЖСК. На тот момент это было недорогое жилье по доступной цене. Законодательно нигде не было на тот момент прописано, к какому типу жилья относятся таунхаусы. Запрета на строительство таких домов не было», - сообщила она.

По словам Дегтяревой, одну из собственниц домов заставили снести свое жилье. «По решению суда она обязана была снести жилье с 2018 года. Из-за того, что она не сносила дом, она не могла уехать за границу, что-то купить и продать, у нее были ограничения на все действия регистрации. Она была вынуждена снести дом, поскольку у нее контракт, и она должна по нему покинуть пределы Российской федерации», - рассказала жительница поселка.

В пяти домах, которые постановил в 2018 году снести суд, проживают 10 семей. По оставшимся домам сейчас идут суды, и решения по ним будут приняты в ближайшее время, хотя уже сейчас известно, что практически по всем вынесены решения о сносе. Жители отметили, что всего в поселке 20 объектов, среди которых таунхаусы, дупельхаус и коттедж. Сейчас заселены четыре дома, в которых живет семь семей, не менее четырех детей, многие прописаны в своих домах. Среди оставшихся в домах жителей женщина - инвалид-колясочник. Всего собственниками являются не менее 30 семей.

По словам Елены Дегтяревой, семья женщины-инвалида до сих пор платит кредит за дом, а она сама платит за свой дом ипотеку. «Эта история длится около 10 лет. Мы не единожды ходили на прием в администрацию Среднеахтубинского района, просили найти варианты решения. Поскольку у всех у нас есть свидетельства на собственность. Когда здесь начиналось строительство, реклама шла каждые полчаса. Проезжая мимо, люди видели, что строится поселок. Все контролировали стадию строительства. Распродали все, кроме одного дома – его заканчивали, когда началась шумиха, и строительство прекратили. Только после выдачи свидетельств приехал прокурор и устроил шоу, что все незаконно. Мы подавали иск к администрации, толпой ходили на суд. Но администрация на суд даже не приходила. У нас было требование признать нас добропорядочными приобретателями. Ситуация складывается так, что крайними остаются только люди, а у всех этих структур все хорошо», - отметила она.

Женщина отметила, что ключевой момент, послуживший основанием для сноса домов –изменение назначения земель с земель населенных пунктов на земли для сельхозпроизводства.

Жительница поселка Раиса рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее семья боялась вкладываться в строительство из-за судебных разбирательств. «Мы тоже боялись строиться, когда получили документы. И многие люди тоже. Мы продали свою квартиру и вложились в строительство. Купили, по сути, коробку», - рассказала она.

По словам жительницы поселка Елены Осиповой, независимая экспертиза показала, что дома простоят не один десяток лет, угрозы для жизни людей они не представляют. Женщина отметила, что иски в суд к владельцам первых пяти домов подала прокуратура. «Претензия в том, что они построились на землях природного парка. Жители этих домов уже проиграли Верховный суд. Но территория от Краснослободска до Средней Ахтубы – это все территория природного парка. Здесь настроено 35 поселков, коммерческая недвижимость. На момент строительства мы относились к хутору Бурковский Фрунзенского сельского поселения. Это были земли сельхозназначения для дачного строительства. В 2014 году их вывели в земли населенных пунктов. У половины собственников в свидетельствах написано "земли сельхозназначения", а у другой половины – "земли населенных пунктов". С 2014 года люди начали делать ремонт в домах, проводить газ, освещение. В 2016 году, после получения нами свидетельств о собственности прокуратура Среднеахтубинского района отменила решение о том, что это земли населенных пунктов, и внесла нас опять в границы природного парка. Хотя были публичные слушания, где были сотни человек, и все проголосовали, чтобы выйти из природного парка. Но слушания признали недействительными. В декабре 2020 года иск подала администрация, чтобы признать наши постройки незаконными и снести их за свой счет. Мы думаем, что происходит передел земли, а виноваты простые жители. Люди не сносят свои дома, в которые вложено восемь лет жизни. Как можно разобрать по кирпичику свои дома? И куда идти жить? Наши дома уже тоже проиграны, решение суда по ним будет единым 30 июля. Очень много вопросов. Где были надзорные органы, и почему они не проверяли строительство? На протяжении года была реклама, что продаются дома по хорошей цене, дома блокированной застройки, 20 минут от города. По городу висели огромные плакаты, все были в курсе, что происходит», - рассказала Осипова корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина рассказала, что воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Когда дом уже был почти построен, семья узнала об онкологическом заболевании у главы семьи. «Еще были возможности что-то предпринять. Я предлагала не достраивать дом, потому что это очень большие расходы. Но муж сказал: «Я должен сделать три вещи – посадить дерево, вырастить сына и построить дом». Он боролся, работал какое-то время, чтобы нас прокормить, прожил здесь полтора года, но газ он нам провел. У нас еще есть квартира, но снос дома будет концом моей жизни. Я живу только потому, что у меня есть дети и есть этот дом. Я только здесь чувствуют себя в безопасности. Я не знаю, как можно от всего этого отречься», - пожаловалась Осипова.

Жительница поселка Мила подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что 30 июля будет известно решение о судьбе оставшихся домов, иск в суд подала администрация Среднеахтубинского района. «На этапе судебных волокит многие люди не стали здесь прописываться, но получили собственность. Эти дома стоят мертвым грузом, люди ничего сделать с ними не могут. Мы ждем решения суда сейчас. Нас не признают пострадавшей стороной, весь снос должен быть за наш счет. Хотя мы покупатели жилья, но мы его не возводили. Моя семья здесь с 2013 года, у меня маленькая дочка, мы здесь прописаны. Но в декабре 2020 года на нас подали в суд», - отметила она.

Прокуратура заявила о многочисленных нарушениях при строительстве поселка

Прокуратура Волгоградской области 27 сентября 2016 года ответила Елене Дегтяревой (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), что «законность строительства поселка Белая дача […] являлась предметом проверок органов прокуратуры региона, по результатам которых выявлялись многочисленные нарушения требований градостроительного и природоохранного законодательства».

«Установлено, что строительство коттеджного поселка осуществлено на земельных участках, не отведенных для указанных целей в установленном законом порядке», - говорится в ответе.

Ведомство отмечает, что в 2009 году вид разрешенного использования участка под ДНП «Белая дача» постановлением администрации сельского поселения изменен с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства». В 2011 году участок объединен с другими, его категория – «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования - «дачное строительство». В 2013 году новый генплан поселения включил земли «Белой дачи» в населенный пункт и отвел под жилую застройку. Однако, проверка установила, что эти земли входят в границы природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», который является особо охраняемой природной территорией регионального значения, в 2015 году районная прокуратура оспорила генплан Фрунзенского сельского поселения, документ признан противоречащим закону. В 2016 году прокуратура опротестовала решение администрации сельского поселения об изменении вида разрешенного использования земельного участка ДНП «Белая дача».

«Застройка территории коттеджного поселка осуществлена без получения необходимых для этого разрешений и разработки проектной документации. Возведенные объекты не соответствуют признакам дачного строительства, являются блокированными жилыми домами. При этом в нарушение требований статьи 51 Градостроительного кодекса РФ проектная документация на объекты не разрабатывалась, экологическая экспертиза не проводилась, разрешение на строительство не получалось», - говорится в ответе прокуратуры.

Среднеахтубинский райсуд 30 сентября 2019 года приговорил председателя ЖСК "Белая дача" Дмитрия Решетникова к двум годам лишения свободы условно по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Юрист напомнила об ответственности властей

Если суд признал постройку самовольной, снести ее обязан владелец или застройщик, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова.

«В случае неисполнения решения суда демонтаж производит администрация муниципального района. При этом понесённые ей расходы будут взысканы с владельцев или застройщика. Жилые дома в большинстве случаев признают подлежащим сносу по следующим основаниям: он построен на земельном участке, не отведенном для таких целей, либо такая постройка нарушает права граждан и угрожает жизни и здоровью людей. Участки на территории «Белой дачи», судя по имеющейся информации, выделялись для строительства дачных домов. А недобросовестные застройщики построили там дома блокированной застройки, чем нарушили целевое использование земель. Но даже если в таких домах прописаны дети, их имеют право снести. В таком случае жильцам придется требовать возврат денежных средств с застройщиков путем подачи иска в суд. Однако, вполне вероятно, что в отношении застройщиков будет возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Избежать сноса домов можно, если жильцы и администрация заключат мировое соглашение. Для этого администрация может изменить вид разрешенного использования земельных участков, переведя их в земли населенных пунктов с разрешенным видом использования «блокированная жилая застройка». Стоит отметить, что мировое соглашение возможно и на этапе исполнения решения суда. Важно знать, что пока судебные решения обжалуются (вплоть до Верховного Суда), жители вправе просить отсрочку исполнения решения суда путем подачи соответствующих заявлений в суд», - прокомментировала она ситуацию.

Юрист считает, что власти обязаны найти решения для сохранения домов. "Недопустимо по формальным основаниям оставлять людей без крыши над головой. Но остаются вопросы и к контролирующим органам. Почему 10 лет о незаконной застройке молчала прокуратура, которая сейчас требует сноса домов? Почему государство в лице Росреестра признало право собственности на такие дома?" - задается она вопросом.

Она напомнила, что "функция контроля за соблюдением норм действующего законодательства при строительстве зданий, а также за соблюдением целевого использования земельных участков возложена на администрацию Среднеахтубинского района". Чиновники, в частности, отвечают за выдачу разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. "Уголовно-правовая оценка с учетом обстоятельств содеянного должна даваться на предмет злоупотребления, превышения должностных полномочий и халатности (ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ). О совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286, 293 УК, со стороны должностных лиц органов и организаций Росреестра может свидетельствовать незаконное внесение сведений в государственные реестры, в том числе вследствие непроведения либо ненадлежащего проведения правовой экспертизы представленных документов, которые послужили основанием для незаконного строительства, неправомерного подключения домов к инженерно-техническим сетям и последующей продажи гражданам объектов, не соответствующих предъявляемым к жилым помещениям требованиям. Изготовление кадастровыми инженерами и иными лицами незаконных паспортов, планов и других официальных документов в отношении земельных участков и возведенных на них самовольных объектов, с учетом времени совершения преступления и конкретных обстоятельств, может указывать на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК (подделка официальных документов). Таким образом, деятельность органов прокуратуры и правоохранительных органов в таких ситуациях должна быть направлена на осуществление уголовного преследования в каждом случае, обнаружения признаков преступления, изобличение всех совершивших его должностных лиц, а не только застройщиков. На основании вышесказанного, жильцам необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении», - резюмировала Панферова.

Комментариями представителей администрации Среднеахтубинского района по поводу ситуации с поселком Белая дача "Кавказский узел" пока располагает.