28 июля 2021, 23:28

Полное отключение воды анонсировано в Каспийске

В течение дня 29 июля подача воды в Каспийске будет ограничена из-за ремонта трубопровода, сообщил местный водоканал. Горячая вода отключена с начала недели до 10 августа, отметили горожане. 

Сообщение о временном ограничении водоснабжения Каспийска городской водоканал опубликовал сегодня днем.

Ограничения связаны с ремонтными работами по замене аварийного трубопровода. Вода в дома жителей не будет подаваться с 8.00 до 19.00 мск 29 июля, следует из сообщения на странице предприятия в Instagram.

"Во всём городе?" - уточнила в комментариях к посту пользователь asiyat87. "Да, во всем городе", - подтвердил администратор страницы vodokanal.kaspiysk. 

Авторы комментариев к посту отметили, что отключения воды в Каспийске часто становятся неожиданностью для жителей. "До сих пор они предупреждали только после отключения воды, в этот раз хотя бы удосужились предупредить заранее", - написал пользователь ____a.a.m____. "С этой водой одни проблемы", - посетовала kleopatra_shop_05.

"А воду в 19:00 дадут или как обычно через сутки?" - поинтересовалась liliagassanova. На ее комментарий администратор страницы не ответил.

Другие комментаторы обратили внимание, что в Каспийске уже несколько дней нет горячей воды - ее отключили на две недели, с 26 июля по 9 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Каспийска и раньше жаловались на регулярные проблемы с водой. По словам горожан, в их дома поставляется некачественная вода, а из-за изношенности труб периодически происходят аварии.

В феврале каспийчане массово отравились водой, было возбуждено уголовное дело По версии управления Роспотребнадзора по Дагестану, предполагаемым источником заражения стала загрязненная питьевая вода, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства.

21 июля управление СКР по Дагестану сообщило, что дело о массовом отравлении передано в суд. Ообвиняемымт по этому делу стал начальник водопроводного участка каспийского водоканала.

Примечание:

"Власти признали проблемы с подвозом воды жителям Избербаша", "Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света после ливней", "Тендер на реконструкцию канала Октябрьской революции объявлен в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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