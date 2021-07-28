Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 июля 2021, 20:27

Житель Махачкалы получил семь лет за перестрелку с силовиками

Гамзат Газимагомедов осужден на семь лет колонии по делу о покушении на убийство полицейских, которые остановили его в Махачкале для проверки документов. 

Следствием и судом установлено, что ночью 7 апреля 2020 года в Махачкале мужчина, похожий на находящегося розыске человека, при попытке патрульных проверить документы начал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться на автомобиле. Полиция открыла ответный огонь, заблокировала машину и задержала нападавшего. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт. Суд смягчил обвинение, переквалифицировав его со статьи о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа на статью о покушении на убийство. Из обвинения также были исключены незаконное приобретение оружия и умышленное уничтожение имущества. Газимагомедов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство) предусматривает до 15 лет лишения свободы. Часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса России предполагает покушение на убийство и отдельного наказания не предусматривает. Комментариев Газимагомедова или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Жители Махачкалы Гамзат Газимагомедов и Махмуд Газимухаммадов (Газимагомедов) были объявлены в розыск 3 апреля 2020 года по обвинению в мошенничестве и незаконном приобретении и хранении оружия, следует из информации на сайте МВД по Дагестану. В ходе обысков у них дома "силовики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, а также документы, подтверждающие факты мошенничества с недвижимостью",  проинформировала "Молодежь Дагестана" 7 апреля 2020 года. 

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля в Махачкале 25-летний житель города открыл огонь по двум сотрудникам патрульно-постовой службы, которые потребовали предъявить документы. Полицейский получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, еще один человек попытался скрыться и был задержан. Полиция распространила видео о задержании нападавшего. Госпитализированный после стрельбы мужчина умер в больнице

Примечание:

"Нападение на силовиков в Махачкале оказалось нехарактерным для боевиков", "Три человека ранены в перестрелке в Махачкале", "Верховный суд Дагестана отказался реабилитировать Вали Багаутдинова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 июля 2021, 21:52

28 июля 2021, 21:38

  • Свалка под Ессентуками закрыта после визита экологов

    Полиция опечатала полигон около памятника природы Клин-Яр на Ставрополье, мусор туда не свозится, сообщил член общественной организации Национальный комитет экологической безопасности России Андрей Фокин, посетив мусорную свалку.

28 июля 2021, 19:59

  • Владелец аксайских рынков объявлен в международный розыск

    Предприниматель Карим Бабаев, который является владельцем закрытых по решению суда рынков в Аксайском районе Ростовской области, объявлен в розыск по линии Интерпола. Бизнесмен вместе с бывшим главой района и другими участниками группировки незаконно завладел шестью земельными участками, предположило следствие.

28 июля 2021, 19:34

28 июля 2021, 19:06

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи