Житель Махачкалы получил семь лет за перестрелку с силовиками

28 июля 2021, 20:27

Гамзат Газимагомедов осужден на семь лет колонии по делу о покушении на убийство полицейских, которые остановили его в Махачкале для проверки документов.

Следствием и судом установлено, что ночью 7 апреля 2020 года в Махачкале мужчина, похожий на находящегося розыске человека, при попытке патрульных проверить документы начал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться на автомобиле. Полиция открыла ответный огонь, заблокировала машину и задержала нападавшего. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт. Суд смягчил обвинение, переквалифицировав его со статьи о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа на статью о покушении на убийство. Из обвинения также были исключены незаконное приобретение оружия и умышленное уничтожение имущества. Газимагомедов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство) предусматривает до 15 лет лишения свободы. Часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса России предполагает покушение на убийство и отдельного наказания не предусматривает. Комментариев Газимагомедова или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Жители Махачкалы Гамзат Газимагомедов и Махмуд Газимухаммадов (Газимагомедов) были объявлены в розыск 3 апреля 2020 года по обвинению в мошенничестве и незаконном приобретении и хранении оружия, следует из информации на сайте МВД по Дагестану. В ходе обысков у них дома "силовики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, а также документы, подтверждающие факты мошенничества с недвижимостью", проинформировала "Молодежь Дагестана" 7 апреля 2020 года.

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля в Махачкале 25-летний житель города открыл огонь по двум сотрудникам патрульно-постовой службы, которые потребовали предъявить документы. Полицейский получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, еще один человек попытался скрыться и был задержан. Полиция распространила видео о задержании нападавшего. Госпитализированный после стрельбы мужчина умер в больнице.