Минобороны Армении сообщило о четырех раненых на границе с Азербайджаном

28 июля 2021, 16:20

Потери Армении в сегодняшних боях составили три человека убитыми и четыре ранеными, ситуация стабилизировалась, сообщило Минобороны страны. Жители приграничных сел Гегаркуникской области решили не бросать свои дома, несмотря на угрозу обстрелов.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня ночью начались локальные бои на границе Армении и Азербайджана между Сотком и селом Верин Шоржа в Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, азербайджанские войска сумели захватить боевой пост, но были выбиты оттуда. Ереван сообщил о трех убитых и двух раненых своих солдатах, а Баку - о ранении двух военнослужащих. Омбудсмен Армении заявил об обстрелах сел Верин Шоржа и Саратехи. Стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня с 9.00 мск, однако Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с применением танков и минометов.

Армения стремится затянуть процесс демаркации границы, потому что это означало бы отказ от требований о признании независимости Нагорно-Карабахской республики, а Азербайджан отказывается выполнять условие Еревана об отводе войск, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты и политологи. По их мнению, выход пограничного конфликта за рамки локальных боев и перестрелок маловероятен.

По состоянию на 12.00 мск ситуация на границе Гегаркуникской области стабильная, договоренность о прекращении огня в основном соблюдается, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. "По последним данным, число раненых в результате провокации азербайджанской стороны выросло до четырех", - отметил представитель ведомства.

По его словам, на остальных участках армяно-азербайджанской границы ситуация спокойная.

Сельчане слышали звуки стрельбы, огонь велся в направлении армянских позиций, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Сотк Севак Хачатрян. "Я на постоянной связи с моими родными и близкими - в частности, в селах Сотк, Кут, Норабак, Верин Шоржа. Местное население, в том числе детей, женщин и стариков, не эвакуировали. Напряженность есть, конечно. Однако мы принципиально решили, что не покинем наши дома. Достаточно, чтобы кто-либо эвакуировался, и этот процесс может принять массовый характер", - сказал местный житель.

Власти Азербайджана нарушают международное право и несут ответственность за гибель и ранение армянских военнослужащих, написал омбудсмен Армении Арман Татоян на своей официальной странице в Facebook. Он заявил, что азербайджанские подразделения вторглись в Армению, заняв территории, являющиеся общественной и частной собственностью. "Присутствие азербайджанских подразделений непосредственно близ дорог ограничивает право населения на свободное передвижение. Азербайджанская агрессия преследует цель добиться делимитации и демаркации границ в нарушении международного права", - перевел слова Татояна корреспондент "Кавказского узла".

Конфликт на армяно-азербайджанской границе продолжается с середины мая, там регулярно происходят вооруженные инциденты, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".