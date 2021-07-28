Объявление о платном спасении утопающих на частном пляже. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CRy-IFMIFbb/

28 июля 2021, 09:10

Сотрудник серф-станции в Сочи уволен за объявление о платном спасении утопающих

Работник службы маркетинга серф-станции уволен за размещение объявления о платном спасении утопающих на частном пляже, заявили в мэрии Сочи. Спасение людей на воде проводится бесплатно, заверили чиновники.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля в соцсетях было опубликовано видео с сочинского частного пляжа, на кадрах которого показано объявление, что спасение на воде включено в список дополнительных платных услуг. Спасение утопающего не может быть платной услугой, заявили пользователи, осудив владельцев пляжа.

За размещение объявления об оплате за услугу спасения на воде уволен сотрудник серф-станции, сообщила пресс-служба мэрии Сочи. "Что касается информации, размещенной на табличке с указанием стоимости спасения на воде, можем пояснить, что данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга серф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена", – привело 27 июля РИА "Новости" слова сотрудницы пресс-службы мэрии Сочи.

Администрация курорта оказывает помощь людям, которые терпят бедствие на воде, бесплатно, как того требуют соответствующие правила и законодательство, привел ТАСС вечером 27 июля слова сотрудника серф-станции.

Напомним, что на кадрах распростившегося в соцсетях видео турист обращается к пользователям сети. Он демонстрирует табличку перед платным пляжем, возмущаясь высокими ценами. "Сочи продолжает удивлять. Закрытый пляжик за семь тысяч рублей в день", – рассказал турист. Он также обратил внимание, что плата за услугу "спасение на воде", как указано на табличке, составляет 800 рублей.

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где именно была сделана видеозапись.

Среди пользователей соцсети платная услуга спасения на воде вызвала негодование. В частности, они задались вопросом об ее правомерности и напомнили о статье про оставление в опасности.

Примечание:

"Пляжи в Сочи открыты для купания", "Антиковидные меры властей Кубани сыграли на руку теневым арендодателям", "Более 230 тысяч туристов посетили Сочи на майские праздники".

Автор: "Кавказский узел"

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