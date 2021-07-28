Ставропольские предприниматели пожаловались на высокие налоги

28 июля 2021, 04:30

Из-за высоких налоговых ставок предприниматели вынуждены переезжать из Ставрополья в другие регионы, либо закрывать свой бизнес, заявила глава ассоциации «Содружество предпринимателей Ставрополья» Елена Миронюк. Доходы бизнеса сократились, чтобы сэкономить, приходится увольнять работников, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели.

Члены ассоциации "Содружество предпринимателей Ставрополья" обратились к губернатору с просьбой снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения. "На Ставрополье ставка по УСН составляет 15 процентов по схеме «доходы минус расходы».

Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот налог составляет семь процентов, в Ленинградской и Тюменской областях - пять процентов", - говорится в видеообращении предпринимателей, размещенном 22 июля на странице ассоциации в соцсети Instagram, насчитывающей 156 подписчиков. В связи с резко выросшей налоговой нагрузкой в 2021 году малый и средний бизнес Ставрополья массово прекращает свою деятельность, заявили предприниматели. По данным на 1.30 мск 28 июля, пользователи посмотрели видеоролик 325 раз.

Одной из самых актуальных проблем предпринимателей Ставрополья является налогообложение, считает глава ассоциации «Содружество предпринимателей Ставрополья» Елена Миронюк. В соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса России (о налоговых ставках) законами субъектов страны могут быть установлены налоговые ставки в пределах от одного до шести процентов, в зависимости от категорий налогоплательщиков по объекту налогообложения «доходы», и налоговые ставки в пределах от пяти до 15 процентов, в зависимости от категорий налогоплательщиков по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". «Так, в Ставропольском крае налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» составляет 15 процентов, с объектом налогообложения «доходы» - шесть процентов. При этом Ставропольский край не является регионом с повышенным уровнем жизни по сравнению с другими регионам, которые воспользовались данным правом, предусмотренном на федеральном уровне, отметила Миронюк.

"Регионы с более высоким уровнем развития жизни и экономики пользуются налоговыми льготами, которые им предоставляет законодательство субъекта, а в Ставропольском крае предприниматели вынуждены «мигрировать» в соседние регионы, предусматривающие для предпринимателей пониженные налоговые ставки", - сказала она.

По словам главы ассоциации, "непосильная нагрузка для бизнеса также обусловлена отменой с 1 января единого налога на вмененный доход (ЕНВД)". "Патентная система налогообложения (альтернатива ЕНВД) действует только для индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц же альтернативы ЕНВД не предоставлено», - сказала Миронюк.

С 2020 года подавляющее большинство индивидуальных предпринимателей и организаций обязаны применять онлайн-кассы, систему "Честный знак", продолжила она. Для перехода на новую систему расчетов требуется приобретение новых касс, новых товаро-учетных программ, оплата посреднических услуг операторов, организационные усилия, обучение персонала, что повлекло для бизнеса дополнительные материальные затраты, скзала Миронюк.

«Честный знак» — это единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров. Маркировка призвана защитить покупателей от контрафактной продукции и помочь повысить уплату налогов, поскольку вытеснит с рынка недобросовестных налогоплательщиков, указано в справке на сайте честныйзнак.рф

В связи с резко выросшей налоговой нагрузкой в этом году в Ставропольском крае значительно увеличилось количество предприятий, принявших решение прекратить свою деятельность и ликвидироваться, указала Миронюк. «Бизнес, который пытается выжить в сложной эпидемиологической ситуации, оптимизирует налогообложение путем «миграции» в соседние со Ставропольским краем регионы. В связи с изменением прописки индивидуальных предпринимателей, места нахождения организаций, в другой регион мигрируют не только налоги по упрощенной или патентной системе налогообложения «мигрируют», но и НДФЛ, налоги на имущество, транспортный налог, фиксированные взносы, страховые взносы: пенсионные взносы от начисленной заработной платы, медицинские, на случай временной нетрудоспособности и материнства, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний», - рассказала Миронюк. Последствием «миграции» предпринимателей является недополучение бюджетом Ставрополья «сотен миллионов рублей», указала она.

Ассоциация считает «целесообразным снизить в Ставропольском крае налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» до пяти процентов, с объектом налогообложения – «доходы» до одного процента», сказала Миронюк.

Предприниматели также попросила рассмотреть вопрос о снижении при применении патентной системы налогообложения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, сказала глава ассоциации. "Налоговое бремя предпринимателей Ставрополья должно быть объективным и соответствующим сегодняшнему дню и реалиям. Указанные меры, в конечном счете, повлияют на снижение оттока ставропольских предпринимателей в другие регионы и повышение уровня пополняемости бюджета Ставропольского края", - подчеркнула Миронюк.

По ее словам, свое обращение предприниматели направляли губернатору, председателю думы Ставропольского края, заместителю председателя парламента, уполномоченному по правам предпринимателей Ставрополья, председателю комитета по бюджету в думе края. Миронюк сказала, что сделала запросы уполномоченному по правам предпринимателей в Ставропольском крае Кириллу Кузьмину и председателю Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борису Оболенцу.

В думу Ставропольского края внесено предложение снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в два раза, говорится в ответе Бориса Оболенца на обращение Миронюк, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". «Разработан и внесен в думу Ставропольского края соответствующий законопроект, который в настоящее время находится в работе профильного комитета думы Ставропольского края», - указано в документе.

Законопроект о снижении ставки налога внесен в краевую думу в мае, а рассмотрение инициативы состоялось лишь в середине июля на совещании комитета думы по бюджету, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Борис Оболенец. Это не было заседанием парламента, так как депутаты ушли на каникулы, на встрече присутствовали всего два парламентария, сказал он. «Обсуждение было ни о чем. Депутаты нынешнего созыва не стали рассматривать законопроект. После 19 сентября будет новая дума. Она и рассмотрит инициативу. По моим подсчетам, это произойдет не раньше октября», - рассказал Оболенец.

19 сентября состоятся выборы депутатов думы Ставрополья нового созыва состоятся, одновременно пройдут выборы депутатов Госдумы, сообщалось 17 июня на сайте ставропольского парламента.

Дума будет ориентироваться на мнение губернатора Владимира Владимирова, считает Оболенец. На данный момент глава края отрицательно относится к инициативе, указывая «на выпадающие доходы, а также невозможность менять налоговое законодательство в середине года, так как это противоречит бюджетному кодексу», сказала он.

Оболенец рассказал, что помимо ассоциации "Содружество предпринимателей Ставрополья" к нему обращались отдельные предприниматели. У части депутатов есть понимание, что налоговую нагрузку надо снижать, иначе малый бизнес в регионе «умрет» и пострадает бюджет края, понимает это и губернатор, предположил он. «Когда беседуем с депутатами без протокола, то меня поддерживают – мол, давайте. И у губернатора есть позиция. Его можно убедить. Но нет понимания у Минфина», - сказал Оболенец.

Комментариями уполномоченного по правам предпринимателей в Ставропольском крае относительно инициативы по снижению налогов для предпринимателей "Кавказский узел" пока не располагает.

Чтобы проанализировать реальность предлагаемых Оболенцем мер по снижению налогов для малого бизнеса и микробизнеса, необходимо оттолкнуться от текущего состояния краевого бюджета и прогноза до 2023-го года, считает координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

"Традиционно для Ставропольского края основными источниками дохода являются часть налога на доходы физлиц и налоги на прибыль организаций. И если мы посмотрим на прогноз 2022 и 2023 годов, то увидим, что доходную часть бюджета планируется увеличить с 66 миллиардов рублей до 73. При этом вряд ли будут подниматься доходы граждан. Значит, основная нагрузка на этот "рывок" будет возложена на бизнес. Считаю инициативу бизнес-омбудсмена Ставропольского края полезной, но маловероятной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что эта инициатива может быть связана с предстоящими выборами. "Обычные предвыборные обещания, которые не будут выполнены. А увеличивать доходы краевого бюджета придётся, потому что 2020-ый год оказался для него наиболее трудным. В прошлом году по факту дефицит бюджета Ставрополья превысил 50 процентов. И его придётся, конечно, сокращать. Планируется к 2023-у году вернуть его на уже привычный практически уровень 43 процентов. Мне кажется, что делать это будут за счёт Кавминвод, туристической области", - сказал Ледовской.

Он также отметил, что бизнес "нужно будет стимулировать". "Стимулировать можно разными методами. Например, снижением количества внеплановых проверок, работой над коррупционной составляющей общества. Здесь Ставропольскому краю предстоит очень много работы. И работа это должна быть системной, а не показушной», - рассказал Ледовской.

По данным Федеральной налоговой службы Ставропольского края, за последние 12 месяцев число микропредприятий сократилось с 98 469 до 90 124, индивидуальных предпринимателей – с 76 937 до 70 650.

Предприниматели сократили сотрудников из-за высоких налоговых платежей

42-летняя предприниматель, мать троих детей Галина Шиянова, живущая и работающая в Изобильном, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в связи с высокими налогами была вынуждена уволить продавца. Она сказала, что занимается продажей детской и подростковой обуви, поставляемой, в основном, из Беларуси. «Я занимаюсь розничной торговлей 10 лет. Работаю напрямую с фабриками. В 2020 году в связи с маркировкой предпринимателей заставили перейти на упрощенную системы налогообложения. Повлияла и пандемия. До этого у меня был продавец, а я могла заниматься домом, детьми. Но теперь я торгую сама. Я не в состоянии платить работнику. Это нецелесообразно, дохода нет. Все, что я зарабатываю, уходит на обеспечение магазина, эквайринг, сервис обслуживания, оплату программы «Конту», предназначенной для пробивания товара, оплату электронной подписи», - рассказала предприниматель.

Предприниматели не могут конкурировать с сетевыми магазинами, отметила Шиянова. По ее словам, масса предпринимателей «довольны, если уходят в «ноль», и «чувствуют себя хорошо, если удается заработать». «Проблемы появились еще в 2014 году, когда началось снижение покупательской способности. Сегодня человек не может себе позволить что-то из относительно высокой ценовой ниши, люди уходят к дешевым товарам, ущемляют себя», - рассказала предприниматель.

46-летняя владелица салона красоты Элла Микаэлян, живущая с мужем и двумя детьми в доме под Ставрополем, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что была вынуждена уволить двух из четырех своих сотрудников из-за убытков вследствие высокого налогообложения. «Мои клиенты привыкли к невысоким ценам - город небогатый. Стрижки, уход за ногтями, прически стояли недорого, и когда я повысила цены (а по-другому вести бизнес было невозможно) половина клиентов ушла», - посетовала она.

По словам Микаэлян, двое парикмахеров были уволены, зарплата остальных сотрудников была скорректирована. «Пришлось уволить. Теперь клиенты – только под запись. Восемь лет в бизнесе, а такое - впервые», - рассказала предприниматель.

Комментариями администрации Ставропольского края относительно обращения предпринимателей и снижения числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей в крае "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года ставропольские власти выделили предпринимателям 1,8 миллиарда рублей на выплаты зарплат сотрудникам во время карантина в связи с коронавирусом. Эти деньги стали неплохим подспорьем оставшимся без дохода работникам, однако не все компании смогли получить выплаты, рассказали предприниматели.