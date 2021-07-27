Двое туристов утонули во время шторма на море в Дагестане

27 июля 2021, 21:25

Житель Ингушетии и его дочь утонули в Каспийском море во время шторма, мать ребенка спасена и находится под наблюдением врачей.

Инцидент произошёл сегодня в Избербаше.

Во время купания в Каспийском море семью туристов из Ингушетии накрыла волна, отец и его дочь утонули, сообщила "Дагестанская правда".

Спасатели вытащили из воды супругу жителя Ингушетии и передали ее врачам скорой помощи, она находится под наблюдением медработников, сообщили со ссылкой на главное управление МЧС по Дагестану "Махачкалинские известия". Тела отца и ребенка найдены, сообщили спасатели.

41-летние супруги и их 15-летняя дочь приехали отдохнуть в Дагестан, в этот день на Каспийское море были сильные волны, отмечается в сообщении.

На сайте главного управления МЧС по Дагестану информации о пострадавших туристах по состоянию на 21.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" ранее также писал о других происшествиях с туристами в Дагестане. Так, 12 июля стало известно, что две девушки-туристки получили травмы, упав в обрыв с неисправных качелей в Сулакском каньоне. Техника безопасности для туристов в регионе практически отсутствует, отметили писатель Владимир Севриновский и руководитель турфирмы Яна Мартиросова. Природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей, подчеркнули пользователи Instagram.