27 июля 2021, 21:25

Двое туристов утонули во время шторма на море в Дагестане

Житель Ингушетии и его дочь утонули в Каспийском море во время шторма, мать ребенка спасена и находится под наблюдением врачей.

Инцидент произошёл сегодня в Избербаше.

Во время купания в Каспийском море семью туристов из Ингушетии накрыла волна, отец и его дочь утонули, сообщила "Дагестанская правда".

Спасатели вытащили из воды супругу жителя Ингушетии и передали ее врачам скорой помощи, она находится под наблюдением медработников, сообщили со ссылкой на главное управление МЧС по Дагестану "Махачкалинские известия". Тела отца и ребенка найдены, сообщили спасатели.

41-летние супруги и их 15-летняя дочь приехали отдохнуть в Дагестан,  в этот день на Каспийское море были сильные волны, отмечается в сообщении.

На сайте главного управления МЧС по Дагестану информации о пострадавших туристах по состоянию на 21.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" ранее также писал о других происшествиях с туристами в Дагестане. Так, 12 июля стало известно, что  две девушки-туристки получили травмы, упав в обрыв с неисправных качелей в Сулакском каньоне. Техника безопасности для туристов в регионе практически отсутствует, отметили писатель Владимир Севриновский и руководитель турфирмы Яна Мартиросова. Природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей, подчеркнули пользователи Instagram.

Примечание:

"Посетитель ресторана в Каспийске публично извинился за насмешки над туристками", "Пользователей соцсети возмутила антисанитария на пляжах Махачкалы", "Дагестанские чиновники ответили на критику за свалки в горах".

Автор: "Кавказский узел"

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