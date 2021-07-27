27 июля 2021, 15:03

Бизнесмен госпитализирован после обстрела на Ставрополье

Бизнесмен подвергся обстрелу на трассе "Кавказ" и был госпитализирован, нападавшие разыскиваются, сообщили следователи.

По данным следствия, в ночь на 26 июля на федеральной автодороге "Кавказ" в Кочубеевском районе неизвестные из автомобиля выстрелили не менее шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний предприниматель, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Потерпевший с огнестрельным ранением предплечья левой руки был доставлен в больницу. Стрелявшие разыскиваются, возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном хранении оружия (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105, часть 1 статьи 222 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 24 июля в Ставрополе совершено вооруженное нападение на заместителя начальника отдела уголовного розыска, он скончался в реанимации от огнестрельных ранений. По делу об убийстве замначальника уголовного розыска был задержан и арестован уроженец Чечни Ибрагим Симбаригов, еще один подозреваемый был объявлен в розыск. Одним из мотивов убийства полицейского, который в 2015 году принимал участие в грозненской спецоперации ставропольских силовиков, была названа кровная месть.

Примечание:

"Ставропольский фермер потребовал расследовать захват его бизнеса", "Отставной генерал-майор МВД задержан за заказное убийство на Ставрополье", "Два человека осуждены по делу об убийстве бывшего главы "Роснефть-Ставрополье"".

Автор: "Кавказский узел"

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