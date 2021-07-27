Кавказоведы скептически отнеслись к идее использовать чеченские патрули для охраны Троицка

27 июля 2021, 05:34

Решение властей подмосковного Троицка нанять для охраны правопорядка частное охранное предприятие, состоящее исключительно из уроженцев Чечни, неблагоразумно, оно может вызвать обострение межнациональных отношений, считают сотрудник "Центра изучения проблем Кавказа" МГИМО Ахмет Ярлыкапов и председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Подобные патрули могут стать эффективным инструментом для подавления протестных настроений в столице, не исключил президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", власти подмосковного Троицка наняли частное охранное предприятие, состоящее исключительно из уроженцев Чечни, для помощи полицейским. Эта идея окажет положительное влияние на проблему с хулиганством, предположила часть пользователей соцсетей. Их оппоненты возразили, что охраной правопорядка должна заниматься полиция.

Привлечение такого ЧОПа к охране порядка неблагоразумно, считает научный сотрудник "Центра изучения проблем Кавказа" МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Ведь есть полиция, она должна следить за общественным порядком", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, создание подразделений ЧОПа может привести к тому, что негативное отношение к ним будет распространяться на представителей определенных национальностей или этнических групп.

Администрация Троицка, создавая такое подразделение, не подумала о межнациональных отношениях, предположил председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал»* Александр Черкасов. "Сыграла роль и репутация Чечни и чеченцев. Но я не думаю, что здесь есть какие-то далекоидущие планы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Деятельность ЧОП, составленного из чеченцев, вызывает «недоверие со стороны местного русского населения», считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. «Ведут они себя куда обходительней обычных полицейских, но людей смущают их устрашающие бороды», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кутаева, его организация провела небольшое исследование по этому вопросу и выяснила, что эти люди не имеют никакого отношения к Кадырову и чеченским силовикам. «Они приехали в Москву от безденежья и с удовольствием согласились на подобную работу», - подчеркнул он.

Кутаев считает, что этот ЧОП будет «первой ласточкой», за которой последуют другие. «Это эксперимент [...] Чтобы в час «Х», когда москвичи выйдут на улицы отстаивать свои права, бородатые люди в странной одежде взяли в руки дубинки и пошли с этими дубинками против гражданского протеста, чтобы ненависть людей переместилась с властей на этих людей», - предположил он.

Власти Троицка отказались от услуг ЧОПа «Корвет», сообщила 23 июля со ссылкой на пресс-секретаря префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Екатерину Севрюкову «Мослента». При этом она отметила, что префектура к привлечению чеченских патрулей отношения не имеет. «Был запущен тендер, который выиграл конкретный ЧОП», - пояснила Севрюкова.