Третий подозреваемый арестован по делу о подготовке теракта в Кисловодске

26 июля 2021, 20:46

Суд в Ессентуках арестовал на два месяца третьего подозреваемого в подготовке теракта на Ставрополье, сообщили сегодня в краевом суде.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики отчитались о задержании семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, которых следствие считает участниками запрещенного на территории России экстремистского религиозного объединения. Они задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта на территории отдела полиции в Кисловодске. Ранее два человека были арестованы судом в Ессентуках по делу о подготовке теракта.

Третий участник запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения арестован сегодня по делу о попытке устроить теракт в отделе полиции Кисловодска, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда.

Подозреваемый "заключен под стражу на два месяца", проинформировало ТАСС со ссылкой на представителя краевого суда.

Комментариев арестованного или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле суд в Ессентуках постановил заключить под стражу 14 человек, задержанных по подозрению в участии в экстремистской организации и подготовке нападения на отдел полиции Кисловодска. По версии следствия, один из задержанных организовал в Кисловодске ячейку международного религиозного объединения, запрещенного на территории России, и к нему присоединились не менее 13 человек. Двое из них 5 апреля планировали взорвать здание городского отдела полиции, сообщил Следственный комитет.

22 июля на Ставрополье также были задержаны восемь предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, уголовное дело против них расследуется по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.