26 июля 2021, 20:22

Нальчанка заподозрена в организации подпольного игорного клуба

Жительница Нальчика незаконно проводила азартные игры в одном из помещений города, сообщили следователи.

По версии следствия, 43-летняя жительница Нальчика с января 2021 года "с целью получения дохода" проводила в одном из помещений азартные игры "с использованием игрового оборудования вне игорной зоны". Она использовала персональные компьютеры и специальное программное обеспечение в нарушение требований законодательства, утверждают следователи.

В отношении нальчанки возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны  (часть 1 статьи 171.2 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

В июле 2009 года в России вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса. Этот документ предписывает перенесение всех игорных заведений в специально отведенные зоны. При этом власти Кабардино-Балкарии запретили деятельность игровых заведений в регионе еще в 2007 году.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2018 года в Нальчике правоохранители выявили клуб с шестью игровыми аппаратами. Его владелец был заподозрен в незаконном проведении азартных игр.

Примечание:

"В Нальчике при ликвидации полицией игорного клуба задержаны семь человек", "Жительница Прохладного заподозрена в незаконном проведении азартных игр", "В Кабардино-Балкарии закрыты три игровых клуба".

Автор: "Кавказский узел"

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