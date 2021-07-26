26 июля 2021, 18:11

Найдено тело четвертой погибшей при падении машины в Мацесту

Спасатели обнаружили в море близ Сочи тело 10-летней девочки, которая вместе родителями и их знакомой упала в в реку Мацеста в машине во время непогоды 23 июля.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля поднялся уровень воды в реках Кудепста и Хоста, спасатели сиренами предупредили сочинцев об опасности. В зоне подтопления оказался автомобиль с четырьмя людьми - водителем, его супругой, дочерью и знакомой, машина съехала с моста в реку Мацеста. 24 июля спасатели вытащили из реки тела водителя и двух пассажиров автомобиля, упавшего с моста близ Сочи. 

Тело погибшей девочки обнаружили сегодня спасатели. "Тело ребенка нашли в море в 700 метрах от берега", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Службу спасения Сочи.

Полицейский Алексей Кожакин, его жена, 10-летняя дочка, а также двое их знакомых в день трагедии на автомобиле заехали на неогороженный мост через реку, и оказалось, что он завален ветками, а вода вышла на проезжую часть. Один из пассажиров вышел, чтобы очистить дорогу, но его снесло потоком воды, позже он смог выбраться из реки. Полицейский попытался отъехать на берег, но машину смыло потоком воды, сообщил сегодня "Блокнот Краснодар".

Майор полиции Алексей Кожакин служил в органах внутренних дел более 14 лет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Примечание:

"Пляжи в Сочи открыты для купания", "Сочинцы связали затопления с хаотичной застройкой города", "Спасатели отказались от планов эвакуировать людей в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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