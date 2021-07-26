Каспийчане пожаловались на проблему с вывозом мусора

26 июля 2021, 07:41

Горы мусора образовались в Каспийске из-за несвоевременного вывоза отходов, пожаловались местные жители. Пользователи Instagram призвали местные и региональные власти решить проблему с вывозом мусора в городе.

Публикация о том, что жители Каспийска жалуются на проблему с вывозом мусора, была размещена 23 июля на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa. "От жителей Каспийска не перестают поступать жалобы по поводу проблем с вывозом мусора. Горы бытовых отходов образовалась по ул. Байрамова 23, сообщают наши подписчики, утверждая, что такая ситуация во всем городе. Странно, что с учетом того, что жалобы доходят до врио главы региона, ситуация в Каспийске не меняется", – сказано в публикации.

Также к записи прикреплено видео, на кадрах которого показаны переполненные мусорные баки, вокруг них лежит гора бытовых отходов. "Мы умоляем вас изменить эту ситуацию в лучшую сторону! <…> Ветром все разносится и разлетается по всем дорогам, дворам и детским площадкам. <…> Это практически во всех дворах Каспийска, пожалуйста, услышьте нас", – сказано в тексте, сопровождающем ролик.

К 07.40 мск 26 июля эта запись на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 319 тысяч пользователей, набрала 17,4 тысячи просмотров и 52 комментария. Часть их авторов раскритиковала региональные власти. "Сколько ни меняют руководство республики, проблемы не решаются, а усугубляются. Такой беспредел творится не только в Каспийске, в Кизляре не лучше", – написала albina.5068. "Каждый, кто приходит в республику править, в первую очередь сначала набивает свои карманы, дальше думает как бы смыться без вины", – считает пользователь sever1234542. "Если Меликов говорит, что невозможно остановить хаотичную застройку в Дагестане, о каком мусоре идёт речь? Свалку мусора тем более не остановят", – подчеркнул пользователь road____cyclist.

Другая часть пользователей раскритиковала мэрию Каспийска. "Какой мэр – такой и город", – написал пользователь bika648. "Город без хозяина, получается", – отметил пользователь dior.123455. "У них более важная проблема по вакцинации, а мусор – это такая мелочь, что с этим можно и подождать... Люди болеют, их надо немедленно вакцинировать! А от чего и как взаимосвязаны мусор и экология, это [вместо повестки дня] куда-нибудь на задворки", – полагает achakanovapazirat.

Другие комментаторы сочли, что в сложившейся ситуации виноваты жители города. "Если сами люди не перестанут [мусорить], то [проблема] и не исчезнет", – считает sh_nurmagomedova. "Лучше перестаньте мусорить. И жаловаться не придется", – высказал схожее мнение ia.roslav8912.

Их оппоненты возразили, что горожане свою часть договора по вывозу мусора исполняют. "Народ в предназначенное место донес мусор. Есть люди которые получают зарплату за вывоз мусора. Причем тут народ? У народа берут за это деньги, и не зачем винит народ", – заявил sunbulat__. "Да, причём здесь народ? Проблема в правительстве – там, где сидит верхушка. Зарплату получают, а выполнять свою работу никто не хочет", – возмутился isabekow_1.

К 07.40 мск в соцсетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" нет информации о жалобах жителей Каспийска на проблему с вывозом мусора. К этому же времени на сайте мэрии Каспийска нет комментариев относительно жалоб каспийчан на несвоевременный вывоз мусора.

"Кавказский узел", также писал, что 16 января компания "Лидер" отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Администрация города возложила ответственность за ситуацию с мусором на улицах на власти Дагестана. 10 марта стало известно, что вывозом мусора занялась местная администрация, после чего горожане сообщили о нормализации ситуации.

Напомним, в начале февраля были задержаны бывший директор компании "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с другими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.