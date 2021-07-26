Пожар в дореволюционном доме в Ростове-на-Дону локализован

26 июля 2021, 02:39

Пожарным удалось потушить открытое горение в доме дореволюционной постройки в переулке Островском, откуда были эвакуированы 18 человек. Сгорело 350 квадратных метров постройки.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 25 июля в Ростове-на-Дону загорелся трехэтажный дом дореволюционной постройки на 24 квартиры. Жильцы дома были эвакуированы.

Пожарным удалось спустя несколько часов потушить открытое горение в доме №7 в переулке Островском. Сгорело 350 квадратных метров постройки и деревянные перекрытия, пишет сегодня, 26 июля donday.ru.

Из здания было эвакуировано 18 человек, никто не пострадал. Пожару был присвоен самый высокий ранг сложности - четвертый, так как к дому отсутствуют подъездные пути, пишет ТАСС.

Дом №7 в переулке Островском был построен в 1879 году, однако аварийным он не признан, информирует rostov.ru.