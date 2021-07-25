Решение ЕСПЧ по жалобе Гугова разочаровало правозащитников

25 июля 2021, 04:48

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел жалобу жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова о повторном приговоре за одно и то же преступление неприемлемой. Решение суда по делу Гугова могло стать знаковым для России, где практика повторного привлечения к ответственности за одно и то же преступление получает все большее распространение, отметил член Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Кабардино-Балкарии Ислам Гугов в августе 2019 года подал жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой говорится о повторном приговоре за одно и то же преступление, частой смене судей и невозможности допросить свидетелей.

Северо-Кавказский окружной военный суд 15 октября 2018 года признал жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова причастным к боевикам и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков. Защита потребовала оправдать Гугова, однако 5 февраля Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию. В тот же день адвокат Гугова заявил, что решение Верховного суда будет обжаловано, а также что с родными осужденного достигнута договоренность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд пр правам человека принял решение о том, что жалоба Ислама Гугова является неприемлемой. Решение об этом ЕСПЧ принял еще 3 июня, однако правозащитники узнали об этом только в июле, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"* на своем сайте.

В жалобе, поданной в ЕСПЧ, Гугов заявлял о нарушении статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции и статьи 4 (право не привлекать к суду или повторному наказанию) Протокола №7 Конвенции. "Суд считает, что в свете всех имеющихся в его распоряжении материалов обжалуемые вопросы не обнаруживают никаких признаков нарушения прав и свобод, изложенных в Конвенции или Протоколах к ней. Соответственно, эти жалобы являются явно необоснованными по смысле статей 35 § 3 (а). Суд объявляет жалобу неприемлемой", - цитирует "Мемориал"* решение суда, которое не подлежит обжалованию.

Решение ЕСПЧ прокомментировал член Совета и руководитель программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал"* Олег Орлов. По его словам, "для России решение ЕСПЧ по этому делу могло стать важным и знаковым". "К сожалению, практика, когда за одни и те же деяния человека дважды привлекают к уголовной ответственности - за участие в НВФ, а потом еще и по "террористическим" статьям - получает все большее распространение в нашей стране. И вот, неожиданно, решение - ЕСПЧ заявляет, что он не обнаружил в деле никаких признаков нарушения прав и свобод", - сказал он.

По мнению Орлова, из этого можно сделать вывод, что "к великому сожалению, и эта уважаемая международная судебная институция исповедует двойные стандарты". "Мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что в случаях, когда в деле присутствует аспект международного терроризма или исламского фундаментализма, ЕСПЧ вдруг теряет присущие ему объективность и беспристрастность", - отметил правозащитник.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"**.

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