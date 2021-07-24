Жители Тамани выступили против строительства комплекса химических заводов

24 июля 2021, 20:20

Обращение к Путину против строительства на Черноморском побережье Кубани восьми химических заводов собрало более 10 тысяч подписей. Люди опасаются, что заводы нанесут непоправимый вред экологии, туристической сфере, виноделию. При проектировании заводов не учтено, что строительство будет вестись в сейсмоопасной и оползневой зоне, а это грозит катастрофой, указали экологи.

О том, что под обращением против строительства рядом с Крымским мостом восьми химических заводов по производству ядовитых и взрывоопасных веществ подписались более 10 тысяч человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" таманская активистка Екатерина Чеботарева. Обращение адресовано президенту России и губернатору Краснодарского края.

"Жители уже сейчас испытывают негативное воздействие от работы «Таманьнефтегаза», «ОТЭКО-Портсервис» и других предприятий порта. В море резко сократился вылов рыбы, постоянно с ветром в поселки Волна и Таманский, станицу Тамань приносит запах нефтепродуктов, и даже закрытые окна не спасают", - рассказала Чеботарева.

После открытия угольного терминала в порту Тамань к нефтяному запаху добавилась угольная пыль, а в ближайшее время в порту начнется перевалка серы, утверждает активистка. "Мы, конечно, понимаем, что порт должен развиваться, но не во вред этим благодатным местам. В России очень мало мест с морскими песчаными пляжами и наибольшим количеством солнечных дней в году, с грязевыми вулканами и лечебной грязью", - заявила Чеботарева.

Она также указала, что Таманский полуостров находится в сейсмозоне до девяти баллов. В Керченском проливе и Черном море находятся тектонические разломы, а береговая эрозия и сильнейшие ветра приводят к частым обвалам береговой линии, заявила Екатерина Чеботарева. В непосредственной близости от химических заводов находятся Запорожско-Таманский заказник, водно-болотные угодья, Таманский и Динской заливы Черного моря, добавила активистка.

"Когда-то у нас были самые чистые пляжи. А теперь на побережье выносит кучи мусора с проходящих кораблей и танкеров. По бумагам порт Тамань работает с соблюдением всех экологических требований и норм, потому что замеры проб воздуха и морской воды контролирующие организации берут через три дня от момента события и при ветре от жилых пунктов в порт Тамань. И мы видим, что на практике нет никаких гарантий безопасности проживающих здесь людей", - заявила Чеботарева.

Она сообщила, что обращения жителей Тамани направлены во все надзорные органы, президенту и губернатору, было записано видеообращение на "прямую линию" с президентом. При этом, по словам Чеботаревой, жалобы жителей сначала спускают в администрацию края, а затем властям Темрюкского района. В результате активисты получают отписки.

Строительство заводов согласовали власти Краснодарского края

О том, что группа компаний ОТЭКО собирается построить в районе поселка Волна на Черноморском берегу Таманского полуострова восемь химических заводов, сообщила общественная организация "Гражданская инициатива против экологической преступности"* в расследовании, опубликованном 2 июня. На заводах, по данным организации, будет производиться продукция из природного газа: от азотных удобрений до метанола. Авторы расследования отмечают, что холдинг ОТЭКО много лет работает на Таманском полуострове, между станицей Тамань и поселком Волна действует крупнейший в СНГ комплекс по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов - общей мощностью, по данным с официального с сайта ЗАО "Таманьнефтегаз", около 20 миллионов тонн. И комплекс постоянно расширяется. Все это - часть грандиозного проекта по развитию порта Тамань, который в перспективе должен стать крупнейшим нефтяным, газовым, химическим и угольным портом в Восточной Европе.

Руководитель "Гражданской инициативы против экологической преступности" Дмитрий Шевченко указал корреспонденту "Кавказского узла", что с запуском опасных производств можно будет забыть о Таманском полуострове как об уникальном природном объекте, который находится на берегах двух морей – Азовского и Черного.

Он уточнил, что о планах по развертыванию в порту Тамань кластера газохимических заводов с мощностями для отгрузки готовой продукции стало известно около пяти лет назад. В 2016 году между администрацией Краснодарского края и ОТЭКО на Сочинском экономическом форуме было подписано соглашение, в котором говорилось о планах по строительству на Таманском полуострове заводов по производству аммиака (мощностью 2,5 миллиона тонн в год), по производству карбамида (мощностью два миллиона тонн в год) и по производству метанола (3,5 миллиона тонн продукции в год). После этого будет налажена переработка широкой фракции легких углеводородов, а также производство высокооктановых компонентов для бензина из нафты и сжиженных углеводородных газов. В планах ОТЭКО организовать переработку сои в комбикорм и другие продукты. Глава холдинга Мишель Литвак сообщил, что строительство заводов начнется не позднее 2022 года, отметил Шевченко.

Заводы по переработке природного газа в порту Тамань строятся с ориентацией на экспорт, отметил Дмитрий Шевченко. "Надо понимать, что продукция – экспортная. Она не пойдет на российский рынок, ни про какое импортозамещение речи не идет. Подведут к берегу газовую трубу, будут производить метанол, сразу грузить на суда и импортировать. Все это будет работать на зарубежные рынки, налоги будут оседать во всевозможных офшорах, местный бюджет будет ходить и у этого ОТЭКО, как сейчас это происходит, просить подачки. Сейчас ОТЭКО с барского плеча хочет даст, хочет не даст сельсовету. Это не то, что пришел крупный инвестор, и все стали жить богато и счастливо. Налогов местных там мизер, ничего район от этого не получает", - заявил Шевченко.

По его информации, на строительстве заводов работают в основном приезжие гастарбайтеры, а само производство настолько автоматизировано, что много сотрудников не нужно. Инженеры, как правило, приглашаются из других регионов.

Шевченко подтвердил, что в районе поселка Волна, где предприятие уже переваливает нефтепродукты и уголь, скоро запустят терминал по перевалке серы, появятся и опасные газохимические производства.

Строительство заводов угрожает уникальному мысу Панагия

По данным Дмитрия Шевченко, внутри территории застройки ОТЭК оказался мыс Панагия – особо охраняемая природная территория, памятник природы Краснодарского края. При этом границы памятника не обозначены, и эколог не сомневается, что он может через несколько лет исчезнуть. Всего в нескольких сотнях метров от Панагии планируют построить наливной причал для перевалки метанола

"Это рифовое образование - частично из известняка, частично из суглинков. Этот мыс разрушается не одну сотню лет, и в море образовалась цепь каменных островов. На побережье Краснодарского края нет таких мест больше. Там и крабы огромные жили, и моллюски - у нас на побережье сейчас редко встретишь такой праздник жизни. Что там сейчас, неизвестно, попасть туда невозможно", - рассказал Шевченко.

Всю опасность химического производства в Тамани сложно предугадать, но очевидно, что будет загрязнен не только воздух, но морская среда, это происходит уже сейчас, при перевалке нефтепродуктов и других опасных веществ подчеркнул Дмитрий Шевченко. "На любых терминалах перегрузки метанола происходят. Они, может быть, небольшие, но постоянные, все это попадает в морскую среду. Метил - это сильнейший яд. Он накапливается и в донном грунте, попадает в водные организмы, с водными организмами попадает в организм человека, если есть такую рыбу", - указал Шевченко.

Экологи готовятся к общественным слушаниям

В начале мая ОТЭКО официально объявила о старте процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемых заводов по производству метанола, аммиака и карбамида. На первом этапе предполагается обсудить с общественность техзадание на разработку материалов ОВОС. Слушания назначены на 27 июля. В течение месяца местные жители и экологи могут вносить свои замечания в материалы ОВОС. После этого начнется государственная экологическая экспертиза. Шевченко сомневается, что в рамках процедур, необходимых для запуска проекта, будут учтено мнение местного населения. Так, при проектировании заводов не учтено, что территория, где планируется строительство - сейсмическая и оползневая зона, там нестабильные грунты и берег постоянно "ползет" в море. А большое строительство предполагает забивку свай и установку тяжелого оборудования, отметил Шевченко.

"Экологов и жителей не устраивает объем выбросов вредных веществ в атмосферу. Это будет самый крупный загрязнитель воздуха на территории Краснодарского края. Это нас очень сильно тревожит, потому что Таманский полуостров – это место, где выращивается больше всего российского винограда, это место, идеально подходящее для виноградарства, и жители заинтересованы, чтобы полуостров развивался по такому сценарию. У нас таманские вина выходят на европейские и другие рынки", - указал Шевченко.

Он сообщил, что краснодарские экологи и активисты будут активно участвовать в обсуждении ОВОС и планируют представить свои замечания.

Противников заводов не пустили на заседание Заксобрания Кубани

Руководитель регионального отделения межрегиональной общественной организации "Зеленая лига" Евгений Витишко разделяет опасения местных жителей и считает, что у них есть все основания не доверять ОТЭКО, поскольку они много лет страдают от угольной пыли, которая накрывает Волну, поселок Таманский и станицу Тамань и летит с порта, где переваливают уголь. Он считает, что строительство химических производств может негативно повлиять не только на Таманский полуостров, но и на прилегающие курортные территории.

"Там близость Анапы, а это все-таки детский курорт. И любое ЧП, произошедшее в Таманском порту, зацепит Анапу, которая находится в 50 километрах от Тамани по морю. Мне кажется, и анапчане тоже должны быть обеспокоены", - отметил Витишко.

По словам Витишко, предприятие не идет на контакт. На выездное заседание Заксобрания Кубани, которое проводилось в Тамани и было посвящено строительству заводов, не пустили активных борцов против опасного производства, заявил он. Витишко планирует встретиться с местными активистами и принять участие в обсуждении ОВОС.

На сайте ОТЭКО говорится, что 15 июня на предприятии состоялась встреча с местными жителями в преддверии общественных обсуждений материалов ОВОС. Реализация проекта позволит создать до пяти тысяч новых рабочих мест на период строительства и более тысячи постоянных рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных сотрудников. Это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет Таманского сельского поселения, которые на сегодня, по оценкам группы, составляют до 60% совокупного годового бюджета поселения.

По информации предприятия, строительство завода будет вестись в промышленной зоне порта Тамань, удаленной от населенных пунктов на расстояние четырех-восьми километров, и не затронет исторически сложившиеся рекреационные границы Таманского сельского поселения, а воздействие на окружающую среду не превысит предельно допустимых значений. Для исключения разлива метанола будут применяться автоматические газоанализаторы, системы локализации проливов, а также железобетонное обвалование резервуаров для хранения продукта, противопожарные средства, средства визуального контроля. Это позволит в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в оперативные сроки ликвидировать последствия без вреда для окружающей среды, заявила компания ОТЭКО.

* организация внесена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.