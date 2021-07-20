Источники сообщили о задержании начальника УГИБДД по Ставропольскому краю

20 июля 2021, 14:10

Начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов задержан вместе с подчиненными, в его доме и на рабочем месте проведены обыски, сообщили источники.

По данным источников, сотрудники правоохранительных органов задержали Сафонова сегодня утром.

В рабочих кабинетах и по адресам задержанного и его коллег проведены обыски, передает со ссылкой на свой источник "Интерфакс" в 13.06 мск.

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил о задержании главы и сотрудников УГИБДД по Ставропольскому краю по делу об организации преступного сообщества. "С утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п.", - сказано в сообщении в Telegram-канале Хинштейна, опубликованном в 12.17 мск.

На сайтах региональных управлений МВД и Следкома информации о задержании Сафонова и его коллег к 14.00 мск нет. Сайт краевого УГИБДД недоступен из-за технических работ.