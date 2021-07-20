Четыре уроженца Чечни осуждены по делу о стрельбе в Краснодаре

20 июля 2021, 11:30

Суд приговорил четырех выходцев из Чечни к лишению свободы на сроки от 3,5 года до 17 лет, признав их участниками перестрелки в Краснодаре, в которой погиб уроженец Дагестана. Пятого подсудимого, уроженца Ингушетии, суд признал невиновным.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года уроженцы Чечни Шамал Мадаев и Халид Хамидов, арестованные после массовой драки со стрельбой в Краснодаре, сообщили правозащитникам, что после задержания их избивали и пытали током. Ранее кубанский омбудсмен подтвердил информацию о жалобе одного из задержанных на избиения и пытки.

Конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек, произошел у Вишняковского рынка в Краснодаре в ночь на 21 августа 2019 года. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. По обвинению в хулиганстве были арестованы пять человек, среди них выходцы из Чечни и Ингушетии. По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта. Однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженцев Чечни виновными по делу о конфликте в Краснодаре. Подсудимыми были четыре выходца из Чечни - Юсуп Габатаев, Ибрагим Нукманов, Шамал Мадаев и Халид Хамидов - и уроженец Ингушетии Шарип Кодзоев.

Всем им инкриминировалось хулиганство по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Кроме того, Габатаеву также вменялось причинение легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ) и убийство из хулиганских побуждени (часть 2 статьи 105 УК РФ), а Нукманову и Хамидову - покушение на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30 — часть 2 статьи 105 УК РФ).

Халиду Хамидову также инкриминировали участие в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ) и обучение террористической деятельности (часть 2 статьи 205.3 УК РФ). "Установлено, что в 2014 году Хамидов на территории Сирийской Арабской Республики прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности, а также принял участие в запрещенном незаконном вооруженном формировании", - сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

Суд пришел к выводу, что четверо подсудимых были инициаторами конфликта со стрельбой. "Для выяснения отношений, действуя по предварительному сговору группой лиц, заранее распределив роли, Хамидов, Нукманов, Мадаев, Габатаев и еще двое лиц, вооружённые оружием, открыли огонь по оппонентам. В результате конфликта было ранено два человека, один убит" – сообщил представитель суда.

Шарип Кодзоев был полностью оправдан, а остальных подсудимых суд приговорил к лишению свободы в колонии строгого режима: Юсупу Габатаеву назначено 17 лет лишения свободы, Ибрагиму Нукманову - 13 лет, Халиду Хамидову - 11 лет, а Шамалу Мадаеву - 3,5 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Комментариями осужденных и их представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает. Уголовное дело поступило в суд 28 июля 2020 года, процесс занял около 60 заседаний, следует из картотеки на сайте суда.