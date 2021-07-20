Сочинцы связали подтопления домов с застройкой водоохранных зон

20 июля 2021, 08:47

Подтопления жилых домов во время паводков связаны со стихийной застройкой водоохранных зон, а власти Сочи не решают эту проблему, пожаловались горожане. Эти территории принадлежат застройщикам, которые вправе вести там строительство, возразил мэр.

Как сообщал "Кавказский узел", в связи с паводками в Туапсинском, Славянском, Северском районах Краснодарского края, а также в Туапсе, Сочи и Геленджике 6 июля был введен режим ЧС. Жертвами наводнения стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали об испорченной мебели и затопленных огородах. Жители пострадавших от подтопления районов рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии. 8 июля пострадавшие пожаловались на то, что компенсации, которые обещаны властями, не покроют даже малой доли ущерба.

К 7 июля число жертв подтопления в Краснодарском крае достигло восьми человек, позднее были обнаружены тела еще трех погибших, сообщила краевая прокуратура. Несмотря на прекратившиеся дожди, горная река вышла из берегов и подтопила 80 домов в поселении Афипское Северского района Кубани.

В поселке Молдовка при выходе из берегов реки Хорота пострадали жильцы дома по улице Петрозаводской. Представители администрации Молдовского сельского округа приехали в тот же вечер после наводнения, составили акт о затоплении. На утро предоставили пакет документов, а уже в воскресенье потерпевшим выплатили помощь. Так жительница этого дома Елена Журба с тремя детьми получила 240 тысяч рублей компенсаций, передал корреспондент "Кавказского узла".

Елена Журба подтвердила что компенсацию ей выплатили, но в доме который построен в урочище реки Хорота жить не возможно, потому что при каждом дожде уровень воды в реке резко поднимается, а при больших осадках река выходит из берегов и затапливает весь первый этаж полностью. Дом от таких потопов сыреет и рушится. И приходится каждый раз делать ремонт.

Журба и ее соседи рассказали, что они покупали этот дом у застройщика не зная, что он строится с нарушениями в водоохранной зоне. Их никто не информировал, а строительство дома не пресекалось, а наоборот было узаконено судом, но позже жильцы узнали что дом топит постоянно и они единственный выход видят в том, чтобы мэрия предоставила им новые квартиры в законно построенном доме, передал корреспондент "Кавказского узла".

Старожил этих мест, проживающий не в водоохоранной зоне реки Хорота, который представился Сергеем Ивановичем, отметил, что водоохранная зона Хороты застроена вся. "Куда только не писали что идут незаконные стройки, реакции чиновников была ноль, а сейчас страдают все. Потому что река разливается и стала заходить во дворы домов местных жителей. Топит наши огороды, но мэрия наши огороды не считает "имуществом". Им надо чтобы вся техника плавала и была уничтожена: холодильники, телевизоры, компьютеры, мебель… А что купишь на их 10 тысяч или 50 тысяч рублей? У меня затопило урожай огурцов, помидоров, картофеля, которые кормят мою семью, но для чиновников это не потеря. И мало того с наших карманов платят так как сказать потерпевшим. А где глаза были у потерпевших когда они окупали самострои", – сказал Сергей Иванович корреспонденту "Кавказского узла".

Алевтина Крылова из села Молдовка, проживающая на улице Ивановская, 2/43, рассказала, что в их доме проживает и зарегистрировано 9 человек: 5 взрослых и 4 детей. Дом и участок пострадали по мнению Алевины из-за стройки многоквартирного дома в водоохранной зоне реки Мзымта. "Застройщик соорудил огромную насыть прямо в русле реки Мзымта рядом с нашим домом. Получилось что мы оказались на дне искусственно сооруженного бассейна и каждый дождь мы плаваем как в озере. Писали, обращались в мэрию. Реакции ноль. Выпали обильные осадки и мы полностью утонули. Вода не зашла в дом, но затопило полностью огород и подсобные помещения, где была травокосилка и другая бытовая техника, инструменты. Ущерб огромный. Обратились в мэрию, но нам заявили: вам ничего не положено. Воды в доме не было", – рассказала Крылова корреспонденту "Кавказского узла". Мэрия не контролирует строительство в водоохранных зонах, что и является причиной ущерба, считает она.

С ее мнением согласны и жители улицы Искра. "Построили в зоне ИЖС высотку в начале улицы Искра и вместо того, чтобы снести ее, так как из-за нее происходят потопы, платят компенсации с наших карманов после каждого дождя", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Иван Макаров.

Мэрия Сочи должна разобраться с проблемой систематических подтоплений, заявила лидер общественного движения "Альтернативный Сочи" Ирэн Ильенкова. "[Власти Сочи] вместо того, чтобы решить проблему "плохих оценок" предлагают карманные деньги "за хорошее поведение". История подтоплений длится уже не первый год и с 2015 года она до сих пор остается актуальной и лишь усугубляется из за застройки водоохранных зон курорта. К сожалению 10-50 тысяч рублей не решат проблемы постоянно затопляемых домов в водоохранных зонах. Нужен комплексный подход с привлечением и краевых и федеральных сил. Проблему надо решать, полагаясь на мнение специалистов и экспертов в области градостроительства и водных ресурсов. Раздать деньги это самый простой из всех вариантов", – сказала Ильенкова корреспонденту "Кавказского узла".

Застраивать водоохранные зоны нельзя, а отвечать за несоблюдение закона должны те кто халатно не контролирует происходящее в городе и никаких мер не принимает, считает лидер общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца.

Мэр Сочи пояснил застройку водоохранных зон правом на частную собственность

Водоохранные территории на которых расположены ИЖС и многоквартирные дома принадлежат застройщикам на праве собственности и поэтому в силу статьи 209 ГК РФ "Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия", сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в ответе на официальный запрос "Кавказского узла".

19 июля мэрия Сочи подвела итоги по тратам местного и краевого бюджета на компенсации 355 пострадавшим от наводнения 4-5 июля. Она составила 18 миллионов рублей. По подсчетам чиновников всего затопило 90 домовладений во всех четырех районах города, рассказала руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг. "Выплаты получают граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в пострадавших от стихии домах. По 10 тысяч рублей выплачивают всем, признанным пострадавшими от непогоды. Таковыми признаны 355 человек. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей", – сказала Кристина Мруг корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, выплаты начались менее чем через неделю после разгула стихии 4-5 июля. И на сегодняшний день закончены. Также по инициативе главы города Сочи материальную помощь получили и просто проживающие в пострадавших домовладениях без постоянной регистрации и граждане, утратившие во время стихии документы.

Специалисты назвали необоснованной застройку водохранных зон в Сочи

Участившиеся потопы в Сочи это не природная катастрофа, а результат неправильный работы властей. Специалист, работавший в институте Южгипрокоммунствой подчеркнул, что ранее в Сочи до застройки берегов горных рек и моря город не топило, отметил архитектор Владимир Смирнов. "После даже обычного дождя уровень в реках поднимается. А если осадков выпадает больше, что вполне естественно для климата Сочи, то воде просто некуда бежать и она затапливает дома которые стоят на ее территории. Водоохранная зона определяется длиной реки и может быть от 50 до 500 метров. К примеру длина реки Хорота в Адлере составляет 14 километров. Реки Мецеста – 18 километров, Кудепсты – 23 километра. Реки Хоста – 21, 5 километра. Реки Сочи – 45 километров. Охранная зона этих рек 100 метров. Длина реки Мзымта – 89 км. И ее водоохранная зона – 200 метров", – сказал Смирнов корреспонденту "Кавказского узла".

Весьма сомнительным является представление в собственность застройщикам водоохранных зон рек. Если уж они обрели право собственности на водоохранную зону, то их действия не должны противоречить закону, а именно не наносить ущерба окружающей среде. В свою очередь сужение русел рек, провоцирующих потопы и есть тот самый ущерб природе и правам неопределенного круга лиц, считает адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк.

По его мнению нужна независимая экспертная комиссия специалистов по изучению застройки водоохранных зон горных рек многоквартирными и частными домами и установления истинных причин потопов, ведущих к нецелевому расходованию бюджета на нужды которых можно избежать не застраивая русла рек. Должны отвечать и платить со своего кармана потерпевшим те, кто не контролировал застройки и узаконивал беззаконие, полагает Костюк.