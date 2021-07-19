19 июля 2021, 23:00
Татьяна Плешакова
Решила экологическую проблему – добилась прекращения деятельности предприятия по сжиганию медицинских отходов
Деятельность в 2020 году
В январе жители Горячего Ключа обнаружили, что на огороженной высоким забором 1 территории производится сжигание пластиковых отходов 2. Объект расположен в полутора километрах от нового жилого массива, и горящие отходы источали зловонный запах, который обеспокоил местных жителей. При этом глава города Александр Кильгалькин отрицал существование мусоросжигательного завода в Горячем Ключе.
Член общественного движения «Помоги городу» Татьяна Плешакова организовала сбор подписей 3 в Горячем Ключе и станице Саратовской 4 против строительства завода по переработке пластикового мусора. По сведениям активистки предприятие не только существовало, но и готовилось к масштабному расширению своей деятельности. На завод завозили новое оборудование, а инвестиционный проект предполагал переработку 20 тысяч тонн отходов полиэтилена, полипропилена, пластмассы и тары от пестицидов со всей страны. Кроме того, по проекту планируется использование 500 кубометров воды в сутки для промывки высокотоксичных емкостей, но не сказано, как будет утилизироваться токсичная вода.
Выяснилось, что собственником земельного участка является администрация города, а арендует у администрации этот участок частное лицо.
К 21 февраля было собрано около 8000 подписей под обращением в надзорные органы, к губернатору Краснодарского края и президенту России.
Совместная проверка Роспотребнадзора и прокуратуры выявила, что предприятие эксплуатируется ООО «Вертикаль» и подтвердила нарушения санитарных и природоохранных норм 5, в том числе факт сжигания медицинских отходов. Также было установлено, что помещение приема и временного хранения отходов не было оснащено устройством обеззараживания воздуха 6.
9 июня судебные приставы приостановили деятельность предприятия 7.
В сентябре оборудование для сжигания отходов, по решению суда 8, было вывезено. Видео демонтажа печей было опубликована в инстаграм-аккаунте мэра 9.
Биография
Плешакова Татьяна Геннадьевна родилась в 1962 году 10 в Янгиабаде (Узбекская ССР) 11.
Живет в Горячем Ключе.
Замужем. Двое детей, трое внуков.
Профессиональная и общественная деятельность
Член общественного движения «Помоги городу».
Депутат 7-го созыва МО г. Горячий Ключ 12.
Член Краснодарского регионального отделения РосЭко.
Выступает за развитие Горячего Ключа как бальнеологического курорта и против размещения в городе полигонов твердых бытовых отходов 13.
Примечания
- https://www.youtube.com/watch?v=RZ1g-SvXnZw&t=29s
- Вот это жгут! // Новая газета Кубани, 23 января 2020 года
- Жители Горячего Ключа борются против опасного завода по переработке пластикового мусора // Свободные медиа, 17 февраля 2020 года
- В Горячем Ключе назревает экологический протест // Новая газета Кубани, 6 февраля 2020 года
- Прокуратура Краснодарского края выявила в Горячем Ключе многочисленные нарушения природоохранного законодательства // Новая газета Кубани, 18 марта 2020 года
- Ответ Роспотребнадзора Экологической Вахте по Северному Кавказу - http://ewnc.org/files/ewnc_in/2020/0594-1-20_2020-03-04_GKl-GrKl-MedOth_RPtN-Blr-Aps-GKl.pdf
- В Горячем Ключе на три месяца закрыли завод, где сжигали медицинские отходы // Юга.ру, 9 июня 2020 года
- Новости по суду за 10 сентября 2020 - https://gorklyuch.ru/community/завод-по-переработке-пластика/новости-по-суду-за-10-сентября-2020/#post-100
- https://www.instagram.com/p/CFDDZxwpVmw/
- https://vk.com/id362461731
- Выборы в сентябре 2020 года - https://gorklyuch.ru/community/candidates/выборы-в-сентябре-2020-года/
- Итоги выборов // Горячий Ключ - http://gkgazeta.ru/2020/09/14/itogi-vyborov/
- Создание полигонов ТБО в предгорных районах Краснодарского края: проблемы, поиски, решения // Новая газета Кубани, 9 апреля 2021 года