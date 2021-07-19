19 июля 2021, 23:00

Решила экологическую проблему – добилась прекращения деятельности предприятия по сжиганию медицинских отходов

Деятельность в 2020 году

В январе жители Горячего Ключа обнаружили, что на огороженной высоким забором территории производится сжигание пластиковых отходов . Объект расположен в полутора километрах от нового жилого массива, и горящие отходы источали зловонный запах, который обеспокоил местных жителей. При этом глава города Александр Кильгалькин отрицал существование мусоросжигательного завода в Горячем Ключе.

Член общественного движения «Помоги городу» Татьяна Плешакова организовала сбор подписей в Горячем Ключе и станице Саратовской против строительства завода по переработке пластикового мусора. По сведениям активистки предприятие не только существовало, но и готовилось к масштабному расширению своей деятельности. На завод завозили новое оборудование, а инвестиционный проект предполагал переработку 20 тысяч тонн отходов полиэтилена, полипропилена, пластмассы и тары от пестицидов со всей страны. Кроме того, по проекту планируется использование 500 кубометров воды в сутки для промывки высокотоксичных емкостей, но не сказано, как будет утилизироваться токсичная вода.

Выяснилось, что собственником земельного участка является администрация города, а арендует у администрации этот участок частное лицо.

К 21 февраля было собрано около 8000 подписей под обращением в надзорные органы, к губернатору Краснодарского края и президенту России.

Совместная проверка Роспотребнадзора и прокуратуры выявила, что предприятие эксплуатируется ООО «Вертикаль» и подтвердила нарушения санитарных и природоохранных норм , в том числе факт сжигания медицинских отходов. Также было установлено, что помещение приема и временного хранения отходов не было оснащено устройством обеззараживания воздуха .

9 июня судебные приставы приостановили деятельность предприятия .

В сентябре оборудование для сжигания отходов, по решению суда , было вывезено. Видео демонтажа печей было опубликована в инстаграм-аккаунте мэра .

Биография

Плешакова Татьяна Геннадьевна родилась в 1962 году в Янгиабаде (Узбекская ССР) .

Живет в Горячем Ключе.

Замужем. Двое детей, трое внуков.

Профессиональная и общественная деятельность

Член общественного движения «Помоги городу».

Депутат 7-го созыва МО г. Горячий Ключ .

Член Краснодарского регионального отделения РосЭко.

Выступает за развитие Горячего Ключа как бальнеологического курорта и против размещения в городе полигонов твердых бытовых отходов .

Примечания