19 июля 2021, 23:05
Санал Убушиев
Обнародовал общественно важную информацию – опубликовал данные о неравномерном распределении премий между республиканскими министерствами и ведомствами
Деятельность в 2020 году
2 апреля в своем аккаунте в Facebook калмыцкий активист Санал Убушиев опубликовал пост, в котором высказал предположения о размерах премий главам министерств и ведомств республики 1.
«Ребята это мое предположение. Но думаю, что примерно так. Если это не так, ждем опровержения», - написал Убушиев.
Согласно данным, размещенным в системе «Электронный бюджет», аппарат правительства республики, администрация главы Калмыкии, министерство природных ресурсов и министерство цифрового развития получили миллионные премии, а остальные министерства – значительно меньше.
Ранее 30 декабря 2019 года блогер опубликовал 2 копию платежного документа, в соответствии с которым председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев получил премию по итогам 2019 года в размере 5 018 261 рубля, что составляет более чем половину от общего размера премий для всех сотрудников аппарата правительства республики и 11,4% от общего размера премий, предусмотренных для всех 15 министерств и ведомств Калмыкии.
Убушиев подчеркнул, что в постановлении правительства России указано, что регионы обязаны принять порядок распределения премий и официально опубликовать соответствующий документ. По словам блогера, к началу мая этого не было сделано. По какому принципу и как распределяются премии конкретным сотрудникам остается неизвестным широкой общественности 3.
Также он обратил внимание на пример Волгоградской области, где премии были распределены поровну, и получены не только государственным, но и муниципальным служащими.
17 апреля прокуратура начала проверку публикации Убушиева, при этом в документе, подписанном первым заместителем прокурора Курмаевым, публикация уже именуется как «содержащая недостоверные сведения».
Заявления с просьбой истребовать документы, содержащие сведения о размере реальных премий главам министерств и ведомств, блогер направил в МВД, прокуратуру Калмыкии и администрацию президента 4. Республиканские власти не подтвердили и не опровергли предположения Убушиева.
По итогам 2020 года, по мнению активиста, распределение премий между министерствами было более обоснованным 5 и справедливым 6.
Биография
Убушиев Санал Валерьевич родился в 1980 году в поселке Советское Приозерного района Калмыцкой АССР.
В 2002 году окончил Калмыцкий государственный университет.
Живет в Элисте.
Профессиональная и общественная деятельность
Юрист, активист движения «Элиста – это наш город».
Ведущий 7 на ютуб-канале ZaaN Online.
С 2020 года председатель Совета общественного движения «Наша Калмыкия».
Выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ на выборах в 2021 году 8.
Примечания
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1540442529448952&set=pb.100004496591262.-2207520000..&type=3
- Там же
- https://www.youtube.com/watch?v=yzBr7jTAxtM&t=911s
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561192147373990&set=pb.100004496591262.-2207520000..&type=3
- https://www.facebook.com/photo?fbid=1765268953632974&set=pb.100004496591262.-2207520000
- https://www.youtube.com/watch?v=3daU245d-TI
- https://www.youtube.com/watch?v=YqvvyEhWgPE
- https://vk.com/wall51991043_768