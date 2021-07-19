19 июля 2021, 23:05

Обнародовал общественно важную информацию – опубликовал данные о неравномерном распределении премий между республиканскими министерствами и ведомствами

Деятельность в 2020 году

2 апреля в своем аккаунте в Facebook калмыцкий активист Санал Убушиев опубликовал пост, в котором высказал предположения о размерах премий главам министерств и ведомств республики .

«Ребята это мое предположение. Но думаю, что примерно так. Если это не так, ждем опровержения», - написал Убушиев.

Согласно данным, размещенным в системе «Электронный бюджет», аппарат правительства республики, администрация главы Калмыкии, министерство природных ресурсов и министерство цифрового развития получили миллионные премии, а остальные министерства – значительно меньше.

Ранее 30 декабря 2019 года блогер опубликовал копию платежного документа, в соответствии с которым председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев получил премию по итогам 2019 года в размере 5 018 261 рубля, что составляет более чем половину от общего размера премий для всех сотрудников аппарата правительства республики и 11,4% от общего размера премий, предусмотренных для всех 15 министерств и ведомств Калмыкии.

Убушиев подчеркнул, что в постановлении правительства России указано, что регионы обязаны принять порядок распределения премий и официально опубликовать соответствующий документ. По словам блогера, к началу мая этого не было сделано. По какому принципу и как распределяются премии конкретным сотрудникам остается неизвестным широкой общественности .

Также он обратил внимание на пример Волгоградской области, где премии были распределены поровну, и получены не только государственным, но и муниципальным служащими.

17 апреля прокуратура начала проверку публикации Убушиева, при этом в документе, подписанном первым заместителем прокурора Курмаевым, публикация уже именуется как «содержащая недостоверные сведения».

Заявления с просьбой истребовать документы, содержащие сведения о размере реальных премий главам министерств и ведомств, блогер направил в МВД, прокуратуру Калмыкии и администрацию президента . Республиканские власти не подтвердили и не опровергли предположения Убушиева.

По итогам 2020 года, по мнению активиста, распределение премий между министерствами было более обоснованным и справедливым .

Биография

Убушиев Санал Валерьевич родился в 1980 году в поселке Советское Приозерного района Калмыцкой АССР.

В 2002 году окончил Калмыцкий государственный университет.

Живет в Элисте.

Профессиональная и общественная деятельность

Юрист, активист движения «Элиста – это наш город».

Ведущий на ютуб-канале ZaaN Online.

С 2020 года председатель Совета общественного движения «Наша Калмыкия».

Выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ на выборах в 2021 году .

Примечания