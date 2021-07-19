19 июля 2021, 23:06
Ксения Литвинова
Отстаивала права человека – добилась выплат врачам, контактировавшим с ковидными пациентами, и страховых премий переболевшим в период пандемии медикам
Деятельность в 2020 году
В сентябре администрация Астрахани в очередной раз отказала координатору профсоюза «Действие» Ксении Литвиновой в проведении митинга 1 с требованием выплатить медработникам надбавки за работу с COVID-инфицированными.
Первоначально в астраханское отделение профсоюза «Действие» по проблеме COVID-выплат обратились шесть медиков, но двое забрали свои заявления под давлением руководства больниц. По словам Ксении, с этой проблемой, как и с проблемой страховых выплат переболевшим 2 ковидом медикам, встретились многие медработники 3, но так существует угроза реальных увольнений, на путь защиты своих прав встала лишь малая часть 4.
Тем не менее профсоюз, используя переговорный процесс, обращения в прокуратуру и федеральный Минздрав добился страховых выплат в размере 68 тысяч рублей на трех заболевших сотрудников областной инфекционной клинической больницы 5.
После обращения в профсоюз удалось помочь получить законные выплаты санитаркам, которым первоначально хотели заплатить как вспомогательному персоналу.
Биография
Литвинова Ксения Васильевна родилась в Астрахани в 1983 году.
Окончила фельдшерское училище в Астрахани.
Профессиональная и общественная деятельность
Работает медсестрой.
В 2019-2020 годах – координатор независимого профсоюза медицинских работников «Действие» в Астраханской области 6, участник кампании 7 в защиту врача-психиатра Александра Шишлова 8, осужденного за то, что его бывший пациент совершил убийство ребенка. В октябре 2020 года суд Кассационный суд полностью оправдал Шишлова 9.
В конце 2019 года удалось восстановить на работе неправомерно уволенного врача Наиля Адельшинова.
К сентябрю 2020 года в астраханском отделении профсоюза состояли более 100 человек.
В конца 2020 года переехала в Москву, где и работает в «красной зоне» в ковид-центре.
Примечания
- https://vk.com/wall-58482810_22985
- https://vk.com/wall-58482810_23472
- Астраханские медики пожаловались на давление и ждут реакции Москвы // Октагон, 7 июня 2021 года
- Заболел на 2 дня позже: водитель скорой помощи из Астрахани не может получить ковидные выплаты // Прожектор, 30 сентября 2020 года
- https://vk.com/wall-58482810_21740
- Ксения Литвинова, координатор профсоюза «Действие» в Астраханской области: профсоюз — это семья // Сайт профсоюза «Действие» - http://medrabotnik.org/news/kseniya-litvinova-koordinator-profsoyuza-dejstvie-v-astrahanskoj-oblasti-profsoyuz-eto-semya
- Живой журнал Олега Шеина - https://oleg-shein.livejournal.com/1174782.html Вопреки всему: 150 медиков в Москве встали на защиту астраханского врача // Пункт-А, 23 сентября 2019 года
- За психиатра вступился профсоюз // Коммерсант, 4 июня 2019 года
- Кассационный суд оправдал психиатра из Астрахани, осужденного за халатность // ТАСС, 7 октября 2020 года