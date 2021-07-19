Ксения Литвинова

19 июля 2021, 23:06

Отстаивала права человека – добилась выплат врачам, контактировавшим с ковидными пациентами, и страховых премий переболевшим в период пандемии медикам

Деятельность в 2020 году

В сентябре администрация Астрахани в очередной раз отказала координатору профсоюза «Действие» Ксении Литвиновой в проведении митинга с требованием выплатить медработникам надбавки за работу с COVID-инфицированными.

Первоначально в астраханское отделение профсоюза «Действие» по проблеме COVID-выплат обратились шесть медиков, но двое забрали свои заявления под давлением руководства больниц. По словам Ксении, с этой проблемой, как и с проблемой страховых выплат переболевшим ковидом медикам, встретились многие медработники , но так существует угроза реальных увольнений, на путь защиты своих прав встала лишь малая часть .

Тем не менее профсоюз, используя переговорный процесс, обращения в прокуратуру и федеральный Минздрав добился страховых выплат в размере 68 тысяч рублей на трех заболевших сотрудников областной инфекционной клинической больницы .

После обращения в профсоюз удалось помочь получить законные выплаты санитаркам, которым первоначально хотели заплатить как вспомогательному персоналу.

Биография

Литвинова Ксения Васильевна родилась в Астрахани в 1983 году.

Окончила фельдшерское училище в Астрахани.

Профессиональная и общественная деятельность

Работает медсестрой.

В 2019-2020 годах – координатор независимого профсоюза медицинских работников «Действие» в Астраханской области , участник кампании в защиту врача-психиатра Александра Шишлова , осужденного за то, что его бывший пациент совершил убийство ребенка. В октябре 2020 года суд Кассационный суд полностью оправдал Шишлова .

В конце 2019 года удалось восстановить на работе неправомерно уволенного врача Наиля Адельшинова.

К сентябрю 2020 года в астраханском отделении профсоюза состояли более 100 человек.

В конца 2020 года переехала в Москву, где и работает в «красной зоне» в ковид-центре.

Примечания