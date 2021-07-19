Село Мугарты в Дагестане закрыто на карантин из-за COVID-19

19 июля 2021, 15:40

Село в Дербентском районе Дагестана стало третьим населенным пунктом, который власти республики закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса с начала июня. Руководство района призвало местные власти и имама мечети не допустить проведения в Мугарты праздничного намаза на Курбан-Байрам.

Как писал "Кавказский узел", в июне в селе Гапшима Акушинского района было выявлено семь заболевших коронавирусом и 15 контактных человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19, после чего село закрыли на карантин, 5 июля число инфицированных коронавирусом в селе выросло до 48. 16 июня село Урахи в Сергокалинском районе закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса, причиной заражения 36 жителей села региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша.

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом неоднократно подвергалась критике. Напомним, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Власти Дербентского района Дагестана закрыли до 29 июля на карантин село Мугарты из-за вспышки коронавируса, сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Дербентского района Айдын Мамедов. "Специалисты провели забор 210 мазков на коронавирус и выявили 31 положительный результат. В этой связи, с учетом предложений Роспотребнадзора, принято решение ввести ограничительные мероприятия в селе. Главой района издано постановление о закрытии населенного пункта на карантин с 16 июля по 29 июля", - привело ТАСС слова Мамедова. По его словам, в селе проводится дезинфекция в магазинах, аптеках, почтовых отделениях.. Власти района ограничили въезд и выезд из села, установили круглосуточные посты. Режим работы продовольственных магазинов сокращен до 19:00 мск. Жителей села обязали использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), не покидать без экстренной необходимости место жительства, соблюдать режим самоизоляции, сообщила администрация Дербентского района. В селе Мугарты на 01 января 2020 года проживало 1 703 человека, следует из информации на сайте Росстата РФ. Также в постановлении руководству села и имаму мечети рекомендовано не допускать проведения праздничного намаза на Курбан-байрам с участием верующих, а также посещения кладбищ. Главам сел и городов Дербентского района рекомендовано принять дополнительные меры к соблюдению противоэпидемиологических мероприятий, особенно в период празднования Курбан-байрам, отмечается в сообщении на сайте районной администрации. Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. В этом году мусульмане будут отмечать Курбан-байрам 20-22 июля, в Дагестане в связи с праздником выходными объявлены 19 и 20 июля, говорится в справке "Кавказского узла" "Курбан-байрам".