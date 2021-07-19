Село Мугарты Дербентского района Дагестана. Фото: https://welcomedagestan.ru/dagestan/derbentskij/mugarty/#&gid=null&pid=1

19 июля 2021, 15:40

Село Мугарты в Дагестане закрыто на карантин из-за COVID-19

Село в Дербентском районе Дагестана стало третьим населенным пунктом, который власти республики закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса с начала июня. Руководство района призвало местные власти и имама мечети не допустить проведения в Мугарты праздничного намаза на Курбан-Байрам.

Как писал "Кавказский узел", в июне в селе Гапшима Акушинского района было выявлено семь заболевших коронавирусом и 15 контактных человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19, после чего село закрыли на карантин, 5 июля число инфицированных коронавирусом в селе выросло до 48. 16 июня село Урахи в Сергокалинском районе закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса, причиной заражения 36 жителей села региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша.

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом неоднократно подвергалась критике. Напомним, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Власти Дербентского района Дагестана закрыли до 29 июля на карантин село Мугарты из-за вспышки коронавируса, сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Дербентского района Айдын Мамедов

"Специалисты провели забор 210 мазков на коронавирус и выявили 31 положительный результат. В этой связи, с учетом предложений Роспотребнадзора, принято решение ввести ограничительные мероприятия в селе. Главой района издано постановление о закрытии населенного пункта на карантин с 16 июля по 29 июля", - привело ТАСС слова Мамедова. По его словам, в селе проводится дезинфекция в магазинах, аптеках, почтовых отделениях..

Власти района ограничили въезд и выезд из села, установили круглосуточные посты. Режим работы продовольственных магазинов сокращен до 19:00 мск. Жителей села обязали использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), не покидать без экстренной необходимости место жительства, соблюдать режим самоизоляции, сообщила администрация Дербентского района.

В селе Мугарты на 01 января 2020 года проживало 1 703 человека, следует из информации на сайте Росстата РФ.

Также в постановлении руководству села и имаму мечети рекомендовано не допускать проведения праздничного намаза на Курбан-байрам с участием верующих, а также посещения кладбищ. Главам сел и городов Дербентского района рекомендовано принять дополнительные меры к соблюдению противоэпидемиологических мероприятий, особенно в период празднования Курбан-байрам, отмечается в сообщении на сайте районной администрации.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. В этом году мусульмане будут отмечать Курбан-байрам 20-22 июля, в Дагестане в связи с праздником выходными объявлены 19 и 20 июля, говорится в справке "Кавказского узла" "Курбан-байрам".

Напомним, с 21 июня власти Дагестана запретили богослужения с присутствием людей в мечетях, церквях и синагогах в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Несмотря на это, мечети в Махачкале продолжили работу.

За последние сутки в Дагестане выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 39 299 человек, 1627 человек умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Верующие Махачкалы проигнорировали запрет на посещение мечетей", "Меликов отказался от увольнения глав муниципалитетов за низкие темпы вакцинации", "Мэр Махачкалы призвал обеспечить соблюдение антиковидных мер в мечетях".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 июля 2021, 16:05

  • Мишустин назначил кураторов ЮФО и СКФО

    Куратором Северо-Кавказского федерального округа в российском правительстве стал вице-премьер Александр Новак, аналогичную должность по Южному федеральному округу занял вице-премьер Марат Хуснуллин.

19 июля 2021, 15:31

19 июля 2021, 14:35

19 июля 2021, 14:30

19 июля 2021, 13:33

  • Число погибших при взрыве газа в Геленджике достигло двух

    Один из раненных при взрыве в гостинице Геленджика скончался в больнице, сообщило сегодня следствие. Причиной взрыва могла стать утечка газа из магистрального газопровода, представители отеля не раз обращались в газовые службы в связи с запахом газа, заявил владелец гостиницы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи