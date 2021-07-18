Ислам Махачев после победы на турнире UFC Vegas 31. Скриншот публикации Махачева в Instagram https://www.instagram.com/p/CRdUllCs83Y/

18 июля 2021, 11:50

Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил бразильца Тьяго Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году боец из Дагестана Ислам Махачев победил американца Ника Ленца на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в Бруклине. Эта победа стала для него 14-й в поединках по правилам ММА и третьей в Абсолютном бойцовском чемпионате. В январе 2018 года Махачев победил бразильца Глейсона Тибау на турнире UFC 220 в Бостоне.

Уроженец Махачкалы Ислам Махачев победил бразильца Тьяго Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31, который прошел в Лас-Вегасе. Поединок завершился в четвертом раунде из пяти возможных удушающим приемом со стороны 29-летнего россиянина. Эта победа стала восьмой подряд победой Ислама Махачева в UFC, сообщает сегодня РБК.

Теперь в активе дагестанского бойца 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА), среди которых восемь побед и одно поражение в UFC. Поражение он потерпел на турнире UFC 192 в сентябре 2015 года, где его отправил в нокаут бразилец Адриано Мартинс. После этого 29-летний Махачев провел серию из шести побед подряд, информирует издание.

Сам Ислам Махачев опубликовал сегодня на своей странице в Instagram свое фото, сделанное после боя, и прокомментировал публикацию словами "Спасибо каждому, кто следит за моей карьерой , это все для вас". На страницу спортсмена подписаны 2,9 миллиона пользователей, за два часа, к 11.40 мск, его публикация набрала 189 тысяч просмотров, под ней размещено 4,1 тысячи поздравительных комментариев.

Сообщение о победе земляка размещено сегодня и в Instagram-паблике "Голос Дагестана", на который подписан миллион пользователей. "Поздравляем Ислама Махачева с победой", - говорится в публикации. К 11.40 мск она набрала 111 тысяч просмотров, под ней размещено 220 комментариев. Их авторы также поздравили Махачева с победой.

"Мы в нем не сомневались", - в частности, поддержал спортсмена vo1k. "Я на своём диване болел за тебя, брат", - заочно обратился к Махачеву divan.dagestan. "В Хушете даже мои барашки болели за него", - пошутил barashka_shop. "Ислама с победой!" – написала s_salmanova.

Примечание:

"Абдулрашид Садулаев завоевал первое золото после дисквалификации", "Два дагестанских борца выиграли чемпионат мира", "Четыре золота Евроигр завоевали борцы из регионов Северного Кавказа".

Автор: "Кавказский узел"

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