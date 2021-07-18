Миротворцы раздали продукты беженцам в Нагорном Карабахе

18 июля 2021, 06:56

Российские военные передали беженцам в селе Мачкалашен Мартунинского района продуктовые наборы и кухонные принадлежности, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные регулярно доставляют гуманитарные грузы жителям Нагорного Карабаха. Так 13 июля стало известно, что миротворцы передали около двух тонн медикаментов больнице в селе Ванк Мардакертского района, а местным жителям – продукты, теплые вещи и предметы первой необходимости.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные передали гуманитарную помощь беженцам в селе Мачкалашен Мартунинского района, расположенного вблизи линии разграничения, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "Проведена гуманитарная акция в населенном пункте Мачкалашен, в ходе которой выдавался гуманитарный груз виде кухонных и продуктовых наборов семьям вынужденных переселенцев в количестве 14 семей и 3 семьи многодетные", – приведены в сообщении слова офицера центра гуманитарного реагирования Руслана Иванова.

Миротворцы также собрали заявки от жителей села на необходимую помощь первой необходимости. "В селении в настоящий момент живет 415 человек. В основном работают в огородах, полях. Ну, конечно, очень доброе дело, 14 семей получили еду и кухонные приборы. Хочу, сказать большое спасибо руководителю этой акции", – привело министерство слова главы администрации села Мачкалашен Лэрника Аванесяна.

Всего российские военные передали жителям Нагорного Карабаха более 220 тонн гуманитарных грузов, уточнило ведомство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".