Отсутствие результатов протестной кампании разочаровало активистов в Тбилиси

Участники митинга, требующие отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и эффективного расследования беспорядков 5 июля, признались "Кавказскому узлу", что не видят результатов своего протеста. Лидеры оппозиционных партий первыми признаками перелома ситуации назвали внимание к ситуации в стране со стороны международного сообщества.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 июля перед зданием парламента Грузии началась акция с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания организаторов беспорядков 5 июля. Участники митинга потребовали допустить их на заседание парламента.

5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов. В групповом насилии обвинены 24 человека. Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. Один из избитых на акции журналистов, оператор "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, впоследствии был найден мертвым в своем доме. Дело о его смерти расследуется по статье о самоубийстве. Однако участники шествия в день похорон Лашкаравы заявили, что ответственность за его гибель лежит на правительстве страны. 11 июля и 13 июля прошли масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах страны. 14 июля телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостановили вещание. Премьер заявил, что не будет выполнять требования протестующих.

Участники акции протеста признались 17 июля корреспонденту "Кавказского узла", что пока не видят результатов проводимой ими акции.

"К сожалению, я не вижу никаких результатов. Но надеюсь, что в результате массовых протестов, массовых митингов власти, наконец, увидят, что население глубоко обеспокоено происходящим, и будут приняты правовые решения - мы все-таки добьемся отставки премьер-министра и его привлечения к уголовной ответственности", - сказала педагог Нуца.

"Результатов пока нет, нужны более масштабные митинги. Нужны акции с участием как можно большего количество населения, чтобы эта власть, наконец, ушла с политической арены", - заявил беженец из Абхазии Каха Кварацхелия.

"Мне мало интересны внутренние расколы в "Грузинской мечте", и пока декларации международного сообщества остаются декларациями [...] Я надеюсь только на будущее, на то, что рано или поздно в результате наших акций общество, наконец, проснется и привлечет к ответу виновных и в событиях 5 июля 2021 года", - сказал житель Тбилиси Амиран Пачуашвили.

"Я надеюсь, что в результате наших митингов мы все-таки добьемся своего, и в Грузии, наконец, настанет мир, люди будут жить нормально. Поэтому я прихожу на митинги и не чувствую усталости", - сообщила медицинский работник Жанна.

Лидеры оппозиционных партий сказали корреспонденту "Кавказского узла", что первыми признаками изменения ситуации является внимание международного сообщества к инциденту 5 июля и его последствиям.

"Результаты мы ожидаем в будущем. На те протесты, которые назначены на будущее, должно прийти как можно больше людей, чтобы оказать поддержку журналистам, поддержку их семьям. Уже видны некоторые результаты - приковано пристальное внимание международного сообщества к политическим процессам в Грузии. Вместе, солидарно мы добьемся ответственности виновных", - сказал лидер "Единого национального движения" Ника Мелия.

"Мы уже видим результаты - "Грузинская Мечта" оказалась в глубоком кризисе, в партии произошел раскол. Посол США требует наказания виновных в нападении на журналистов. Так что присутствие каждого человека на этих митингах, которые организовали журналисты и гражданское общество, имеет значение", - сказал один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

Под конец акции ее организаторы направили проектор на здание парламента с надписью: "Театр марионеток". Столкновений с полицией на митинге не было.