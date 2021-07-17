Азербайджан заявил об обстреле позиций вдоль границы с Арменией

17 июля 2021, 09:41

Армянские солдаты обстреляли с позиций, расположенных в Варденисском, Бердском и Ведийском районах позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском, Товузском и Садаракском районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах на совместной границе. По данным Минобороны Армении, 16 июля азербайджанские военные вели стрельбу в направлении армянских позиций на границе Нахичеванской автономной республики (НАР) и Араратской области.

Армянские военные с 20.40 до 22.30 (19.40-21.30 мск) с позиций, расположенных в селе Йухары Шорджа Басаркечарского района (армянские название Варденисский район – прим. "Кавказского узла"), и 17 июля примерно в 01.00 (00.00 мск) с направления села Мосесгех Бердского района периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района, сообщило Минобороны Азербайджана в пресс-релизе, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Также 17 июля в 08.30 (07.30 мск) армянские солдаты с позиций близ села Араздейен Ведийского района (Араратская область, – Прим. "Кавказского узла") обстреляли из оружия разного калибра позиции азербайджанских военных в направлении Садаракского района Нахчыванской автономной республики, сказано в сообщении.

Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, уточнило министерство добавив, жертв среди них нет.

К 09.40 мск 17 июля на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления азербайджанской стороны об обстрелах на совместной границе.

Осенью 2020 года армянские и азербайджанские войска вели полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по результатам которых под контроль Баку перешли две трети территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Подробнее об этом обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая. Материалы о ходе пограничного конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы", а новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" - на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".