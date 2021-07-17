Дело о природном пожаре в Красносулинском районе дошло до суда

17 июля 2021, 04:05

В Красносулинский райсуд поступило дело против главы Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, обвиненного в том, что не предпринял мер для эвакуации жителей при крупном природном пожаре, в результате чего погибла пожилая женщина.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале сентября 2020 года в Ростовской области начались крупные природные пожары. Огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Погибла пожилая женщина, еще 46 человек пострадали. 7 декабря погорельцы пожаловались на проволочки с выплатой обещанной помощи.

В Красносулинский райсуд поступило уголовное дело против главы Ковалевского сельского поселения Красносулинского района. Он обвиняется по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), сообщил 16 июля на своем сайте Красносулинский райсуд.

Часть 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 2 сентября 2020 на станции Замчалово Красносулинского района Ростовской области произошел природный пожар. "В результате недобросовестного отношения к службе и обязанностям Изварина Н.В., выразившихся в том, что звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре отсутствовала, меры по эвакуации населения предприняты не были, 85-летняя гражданка П. погибла в очаге пожара", – сказано в информации.

К 04.00 мск 17 июля на сайте Ковалевского сельского поселения нет комментариев относительно информации суда об уголовном деле против чиновника.

Напомним, что из-за природных пожаров в начале сентября 2020 года в четырех районах Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители рассказали, что огонь распространялся так быстро, что они не успевали ничего сделать. Люди потеряли жилье, машины, другое имущество, лишились скота и урожая, говорится в видео "Кавказского узла" "Ростовская область: как огонь выжигает дома сельчан". Ростовский губернатор потребовал от подчиненных найти погорельцам новое жилье и пообещал компенсации.