16 июля 2021, 23:03

Жительница Кабардино-Балкарии осуждена за убийство новорожденного

Суд в Нальчике приговорил к двум годам лишения свободы жительницу Баксанского района, признав ее виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", передано в суд дело жительницы Кабардино-Балкарии, обвиненной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщило 2 июня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Жительница Баксанского района, по версии следствия, решила скрыть свою беременность во избежание конфликта с родственниками, поэтому не стала обращаться в медицинское учреждение и не встала на учет по беременности. Однако в апреле женщина находилась на лечении в больнице, где у нее начались схватки. Она отпросилась у лечащего врача под предлогом необходимости консультации у гинеколога и прибыла на съемную квартиру, где самостоятельно родила мальчика, после чего задушила его. Сначала женщина вернулась в больницу, а 3 мая прибыла домой и спрятала тело ребенка в кладовке, утверждают следователи.

Суд в Нальчике признал жительницу Кабардино-Балкарии виновной в убийстве младенца, сообщила сегодня на своем сайте региональная прокуратура

"Установлено, что Г. 29 апреля 2021 года, находясь в городе Нальчике, самостоятельно, без помощи медицинских работников родила ребенка, после чего совершила его убийство", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Уголовное дело против жительницы Баксанского района было заведено по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Государственный обвинитель запросил для женщины наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Суд с доводами согласился и вынес именно такой вердикт, сообщила сегодня на своем сайте "Российская газета".

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что для общества в Кабардино-Балкарии нетипично жестокое обращение с детьми. По их мнению, в случае убийства младенца речь идет о маргинальных личностях.

Примечание:

"Следствие заинтересовалось смертью младенца в Кабардино-Балкарии", "Продлен арест обвиняемой в продаже ребенка в Кабардино-Балкарии", "Житель Прохладного лишен родительских прав за попытку убить младенца".

Автор: "Кавказский узел"

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