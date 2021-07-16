Один из пропавших в Сочи подростков вышел к спасателям

16 июля 2021, 12:09

16-летний турист из Нижнего Новгорода, заблудившийся вместе с приятелем в горах Сочи, вышел навстречу поисковой группе. Второй подросток из-за травмы ноги остался ждать помощи.

Как писал "Кавказский узел", 16-летний житель Сочи и его ровесник из Нижегородской области 13 июля отправились в однодневный поход на гору Сахарная и вернулись домой. В поисках принимали участие 19 человек. К 15 июля число участников поиска было увеличено до 80.

Сегодня был найден один из подростков - 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

"Ребенок сообщил, что его друг получил травму ноги, из-за чего выйти в назначенное время с горы Сахарная они не смогли. По его словам, полтора дня назад, услышав звук летящего вертолета, ребята поняли, что их ищут. Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один. Турист вышел навстречу одной из поисковых групп. Сотрудники Росгвардии помогли подростку подняться на вершину горы Сахарная, откуда планировалась эвакуация вертолетом", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ЮРПСО.

По данным ведомства, мальчика эвакуировали с вершины горы Сахарная на базу спасательного отряда, где передали врачам скорой помощи. Подросток сообщил, что друг находится у верховья реки Ушхо, к травмированному туристу выдвинулись спасатели.

"Тот, подросток, который вышел к лагерю поисковиков, оставил травмированного друга позавчера", - уточнил начальник ЮРПСО МЧС России Юрий Фомин. По его словам, в поисках задействованы все службы, в том числе и вертолет, пишет "Интерфакс".