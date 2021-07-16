Задержан подозреваемый в нападении на пассажирок автобуса в Азове

16 июля 2021, 10:17

51-летний мужчина задержан в Азове по подозрению в убийстве и ранении пассажирок автобуса, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", пассажир междугороднего автобуса в Ростовской области зарезал ножом женщину, еще двое пострадавших были доставлены в реанимацию. Полиция объявила нападавшего в розыск.

По данным следователей, 15 июля 51-летний мужчина ранил ножом трех пассажирок междугороднего автобуса, ехавшего по маршруту Азов - Круглое. "В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще две женщины 61 года и 55 лет были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 п.п. "а" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство и покушение на убийство), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.