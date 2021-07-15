Жалоба приезжей на избиение в Махачкале вызвала споры в Instagram

15 июля 2021, 10:56

Девушка, переехавшая из религиозных убеждений в Махачкалу, пожаловалась, что получила серьезные травмы во время драки в местной больнице и из-за этого лишилась возможности найти работу. Некоторые пользователи соцсети выразили ей поддержку, посетовав на низкую культуру местных жителей, а их оппоненты указали на несдержанность самой девушки.

Из публикации, размещенной 14 июля на странице Instagram-паблика golos.dagestana следует, что принявшая ислам и переехавшая две недели назад в Махачкалу девушка, получила различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга, в результате драки с местной жительницей в больнице.

Девушка пояснила, что переехала в Дагестан из-за религиозных убеждений. "Я искала душевного спокойствия, религиозного роста в Махачкале, а нашла на данный момент боль, разочарование и дикий страх. Я теперь боюсь людей, я боюсь выходить на улицу. Боюсь, что кто-то опять набросится на меня с кулаками. В городе у меня нет друзей, знакомых, кто бы мог меня защитить или хоть как-то поддержать или помочь, я совсем одна тут и это жутко угнетает", – приведены в публикации ее слова.

К записи прикреплено видео, на кадрах которого верующая рассказала подробности происшествия. Временами она не сдерживает слез, также на ее лице видна гематома. "Вы все знаете, что я русская мусульманка, я переехала в Махачкалу, я сделала хиджру (переселение – Прим. "Кавказского узла") ради сохранения своей религии, <…> чтобы жить с мусульманами", – сказала она.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 9 июля, в регистратуре больницы, где девушка хотела прикрепиться в женской консультации после переезда в Махачкалу. "В очереди была одна девушка, я ей сказала, что пошла за картой. Пока ходила за картой <…> туда подошла уже другая девушка. И девушка, за которой я занимала очередь, она не поняла, что я занимала за ней. И та девушка заняла за ней. Когда я вернулась, завязался конфликт с этой девушкой, которая подошла, она была очень негативна и очень агрессивна", – рассказала автор ролика.

Далее с ее слов, она обратилась к оппонентке с призывом вести себя в соответствии с тем, как того требует религия. На что та ответила иронией. "Я, не выдержав, сказала, что не нужно вести себя как идиотка, мы мусульманки. Она кинулась на меня драться, начала бить меня в лицо", – пояснила верующая.

Далее участницы конфликта подали друг на друга жалобы в полицию, после чего отправились в центр медэкспертизы. "Оказалось, что по времени меня уже не смогут принять в центре, так как у них закончился рабочий день. Я вышла на улицу, и у меня ухудшилась состояние и пришлось вызвать "скорую", – сообщила участница конфликта.

После осмотра врачи ей поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы в области лица и головы, уточнила она. "От госпитализации я отказалась, так как в Махачкале у меня никого нет, элементарно даже никто не сможет принести мне вещи в больницу или еду. Я зооволонтер, я помогаю уличным животным попавшим в беду", – добавила девушка. Она пояснила, что отказалась от госпитализации, поскольку у нее дома четыре кошки. При этом две из них находятся в плохом состоянии, из-за чего им требуется присмотр и уход. Также она пояснила, что в Махачкалу приехала две недели назад и еще не нашла работу. "Я переехала сюда, чтобы быть ближе к исламу, к мусульманам. А получилось вот так вот", – посетовала верующая, не сдерживая при этом слез.

На странице девушки в Instagram, помимо видео с жалобой на избиение, размещены преимущественно публикации, посвященные уходу за домашними животными и обсуждению аспектов отношения к ним с точки зрения ислама.

К 10.55 мск 15 июля эта запись на странице Instagram-паблика golos.dagestana набрала 182 тысячи просмотров и 2152 комментария. Большая часть их авторов возмутилась избиением девушки, недавно переехавшей в Махачкалу. "Карина, я и представить себе не могла, когда ты мне об этом рассказывала, что на столько серьёзно", – написал пользователь zoohelp__. "Какие же у нас дикие и невоспитанные люди", – заявил пользователь gereevaaisa1. "Боже мой, как звери люди… Девушку жалко", – написал пользователь gagusya86. "Когда до такой степени избивали, интересно, куда остальные смотрели?" – задался вопросом пользователь m.s_dadasheva86_.

Другая часть пользователей сочла девушку также виновной в конфликте. "Нечего было конфликтовать с той женщиной, она откуда знает чья очередь? Если такая праведная надо было сабр (терпение при исполнении религиозных обязанностей – Прим. "Кавказского узла") делать. 10 минут ничего не поменяло бы", – считает ach.gadjimurat. "Работу не нашла, но самое главное надо прикрепиться в ЖК? Очень странная история... Кстати, сама же и первая обозвала женщину", – указала marinahuseevna. "Конечно жаль автора, но опять же, тебе что жалко одного человека пропустить в очереди? Ну ты видишь перед тобой стоит неадекват, отойди в сторонку", – написала maryamushka666.