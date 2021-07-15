Следком заинтересовался смертью младенца во владикавказской больнице

15 июля 2021, 10:05

Следователи начали проверку действий врачей Республиканской клинической больницы во Владикавказе после того, как пациентка сообщила о смерти ее ребенка в родильном отделении.

В жалобе, поступившей следователям, сказано, что в результате ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей, в ночь на 10 июля у местной жительницы внутриутробно скончался ребенок, сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

"Следователями проводятся проверочные мероприятий, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Мать умершего ребенка рассказала, что поступила в больницу ночью. Врачи проверили состояния плода на КТГ (аппарат, оценивающий состояние плода по сердцебиению), сказали, что показатели хорошие, "сердце у ребенка хорошее", и отправили ее спать. Женщина просила сделать ей УЗИ, однако в этом исследовании ей было отказано, пишет, ссылаясь на мать погибшего ребенка, Ossetia News на своей странице в Instagram.

Бюро судебно-медицинской экспертизы готовит экспертное заключение, а Минздрав проводит внутреннюю проверку. В администрации больницы заверили, что врачи действовали строго по протоколу. Женщина, как поясняет руководство медучреждения, поступила с аномалией беременности, но результаты КТГ были удовлетворительными. "После этого [КТГ] по протоколу женщине дается время поспать. Когда она пожаловалась утром на боли, ее повторно осмотрели. К сожалению, на этом этапе сердце уже не услышали. Если опустить человеческий фактор, то врачи все сделали по протоколу", - цитирует руководство РКБ Ossetia News.