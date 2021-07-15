Житель Черкесска задержан по делу об убийстве девочки-подростка

15 июля 2021, 00:58

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девушки в Черкесске. Подозреваемый был судим за изнасилование и убийство ребенка, утверждают источники.

Тело 14-летней девушки со следами насильственной смерти нашли в подъезде многоквартирного дома на улице Новой в Черкесске 14 июля.

По информации следователей, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней задержали по горячим следам. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Девочка-подросток ушла в магазин около 19.30 мск 13 июля и не вернулась домой. Около полуночи ее мать обратилась в полицию, а уже ночью тело убитой нашли в подъезде. Задержанному мужчине 34 года, он уже дал признательные показания, уточняет телеканал "Архыз 24".

По предварительным данным, девочка была задушена. Подозреваемый жил по соседству с убитой, он около двух лет назад вернулся из мест лишения свободы, отмечают "Вести.Ру".

На допросе подозреваемый сознался, что заманил 14-летнюю соседку в свою квартиру под надуманным предлогом, рассчитывая заняться с ней сексом, а потом задушил девочку леской. Тело находилось в его квартире, когда полицейские приехали в дом, чтобы поговорить с матерью пропавшей. Позже полицейские отправились прочесывать местность, а мужчина попытался избавиться от трупа - он вынес тело девочки в подъезд и был задержан, пишет Telegram-канал Life Shot.

По данным источника, подозреваемый вернулся из мест заключения в 2019 году, отбыв 16-летний срок за убийство и изнасилование шестилетней девочки.