Экономисты сочли ошибкой новую пошлину для горнодобывающей отрасли Армении

14 июля 2021, 17:27

Правительственная инициатива о введении дополнительной пошлины на концентрат меди и молибдена грозит проблемами в горнодобывающей отрасли Армении и может сказаться на выплатах зарплат, указали экономисты. За повышением пошлины стоит стремление властей урезать доходы предприятий, связанных с оппозицией, предположил политолог Армен Варданян.

В ереванском клубе журналистики "Статья 3" 13 июля прошла онлайн-дискуссия, посвященная инициативе правительства обложить дополнительной пошлиной концентрат меди и молибдена, экспортируемый из Армении. Проект поправок в закон "О госпошлине" был одобрен кабмином 12 июля. Авторы законопроекта предлагают ввести пошлину в размере 15% биржевой стоимости концентрата.

Ожидается, что при сохранении нынешних объемов экспорта бюджет получит дополнительные 30-35 миллиардов драмов (60-70 миллионов долларов), заявил 12 июля на брифинге после заседания правительства врио министра экономики Ваан Керобян. По его словам, с апреля 2020 года биржевая цена меди выросла с 4,5 тысячи долларов за тонну до 9,3 тысячи долларов. "Отрасль работает со сверхприбылью. Доходы от эксплуатации недр должны справедливее распределяться между бизнесом и населением. Дополнительные средства в бюджет очень важны в это непростое время", – указал Керобян.

Дополнительная налоговая нагрузка может привести к проблемам в отрасли, в том числе в плане снижения ее привлекательности для инвестиций, указал в ходе дискуссии в клубе "Статья 3" представитель Союза горняков и металлургов Манвел Егиазарян. "Откуда уверенность, что горнодобывающие компании работают с 15-процентной прибылью? Как рассчитали 15-процентную ставку? Если власти решили повышать ставку, то необходимо облагать налогом с прибыли, а не с биржевой стоимости металлов. А что будет с отраслью, если завтра биржевые цены вновь упадут?" – сказал Егиазарян.

По его словам, налоговые отчисления компаний горнодобывающей отрасли составляют порядка 25%. "Рост мировых цен на металлы учтен, но не учтен, к примеру, рост затрат в отрасли. В частности, с 350 драмов (0,7 доллара. – Прим. "Кавказского узла") до 500 драмов (один доллар. – Прим. "Кавказского узла") подорожал дизель – один из основных компонентов добычи. А это порядка 40%", – отметил представитель союза.

В данном случае налог должен быть прогрессивным, заявил в ходе дискуссии экономист Айказ Фанян. Он сослался на чилийскую практику: в этой стране при мировых ценах на медь выше 8,8 тысячи долларов за тонну налоговая пошлина составляет 75%, а при ценах в 4,4-5,5 тысячи долларов – только 15%. "Сегодня цены на медь высокие, но что будет, если цены упадут до шести тысяч долларов за тонну? В этом случае придется принимать новые поправки и менять налоговые ставки", – указал Фанян.

Он также считает, что введение пошлины создаст риски для инвестиционной привлекательности отрасли. "И это отразится не только на горнодобывающей отрасли, но и на других отраслях, потому что с тем же успехом власти могут посчитать, что IT-сфера работает со сверхприбылью, и ввести новый налог. Было бы правильней, если правительство искало не поспешные решения вопроса. Нужно искать решения в долгосрочной перспективе", – привел слова Фаняна корреспондент "Кавказского узла".

Законопроект о новой пошлине разработан "на коленке" и грозит негативными последствиями, которые, в конечном итоге, могут сказаться и на рядовых работниках отрасли, указал корреспонденту "Кавказского узла" экономист Татул Манасерян.

"Поправки писались без учета мнения экспертов. Не было ни слушаний, ни обсуждений. Авторы не учли, с какими проблемами может столкнуться отрасль, если мировые цены на цветные металлы вновь упадут. Со снижением цен компании столкнутся с проблемами, в том числе с выплатой зарплат и выплатой налогов. Не исключена также вероятность банкротства. Последствия принятия поправок может нанести урон экономике страны в целом", – полагает экономист. Отсутствие слушаний и обсуждений поправок свидетельствует о политической подоплеке правительственной инициативы, добавил Манасерян.

Политолог связал повышение пошлин с борьбой против оппозиции

Политолог Армен Варданян усмотрел за повышением пошлины попытку властей создать проблемы оппозиции. Он указал, что Зангезурский комбинат, аффилированный с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, "превратился в государство в государстве". Владельцы компании, по мнению политолога, стоят за массовыми протестами, которые происходили во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Сюникскую область.

За протестами в ходе визита Пашиняна в Сюник стояли именно владельцы компании, отметил Варданян. При этом политолог не исключил, что владельцы комбината пойдут на саботаж, искусственно создавая проблему для государства.

"В частности, могут остановить работу комбината на несколько месяцев, что приведет к миллионным потерям для государства. Этим могут попытаться противостоять властям. Власти одним выстрелов убивают двух зайцев – находят механизм пополнения бюджета, одновременно лишая своих оппонентов дополнительных финансовых ресурсов, которые можно использовать в политических целях", – пояснил он.

Блок Роберта Кочаряна "Айастан" стал основным конкурентом правящей политической силы на парламентских выборах в июне, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении - 2021".

Жители Сюникской области Армении неоднократно участвовали в массовых протестах с требованием об отставке Никола Пашиняна. Так, 21 апреля они преградили дорогу кортежу Пашиняна, а его самого вынудили покинуть город Агарак. Премьер-министр поручил главам силовых ведомств найти и наказать организаторов протестных акций. В Сюникской области, по данным оппозиции, были задержаны более 50 человек, в том числе мэр Мегри Мхитар Закарян. Мэр, его заместитель и еще 25 протестующих, сорвавших визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сюникскую область, были обвинены в хулиганстве, отчиталось сегодня следствие.