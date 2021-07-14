Кадр видео ролика с избиением полицейского https://www.youtube.com/watch?v=FWPwAmDerhw

14 июля 2021, 16:08

Житель Кубани задержан после публикации ролика с избиением полицейского

МВД отчиталось о задержании подозреваемого в избиении сотрудника полиции в Краснодарском крае. На опубликованном в соцсетях видео мужчина бьет силовика, критикуя его за вождение в пьяном виде, но полиция утверждает, что сотрудник был трезв.

По результатам первичного осмотра у полицейского диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника, сообщила пресс-служба управления МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в ночь на 14 июля.

На видео, распространившемся в соцсетях, на проезжей части неподвижно лежит человек в гражданской одежде. Автор видео крупным планом демонстрирует лежащее рядом с человеком удостоверение сотрудника полиции. "Чучело пьяное лежит. Посмотрите, какие у нас <силовики>", — раздается голос за кадром.

Далее следуют кадры, где мужчина стоит на коленях на том же месте. Его держит за голову человек, который сидит на корточках и критикует стоящего на коленях за вождение в нетрезвом виде. "Майор, ты старший уполномоченный, да? Ты бетмен <...> бухой (пьяный. - Прим. "Кавказского узла") за рулем <...>. На кого ты прыгал <...>? Ты <...> не перепутал, щеночек?" — говорит сидящий мужчина, перемежая слова ненормативной лексикой. При этом он наносит стоящему на коленях несколько ударов ладонью по голове, и тот валится на бок. "Кавказский узел" публикует ролик без звука.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю утверждают, что полицейский был трезв. Полиция возбудила уголовное дело об избиении сотрудника, передало 13 июля кубанское издание "Юга". Максимальная санкция по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса составляет три года заключения.

Инцидент произошел 12 июля. По данным источника, силовика избил сын одного из бывших депутатов законодательного собрания края, сообщило 13 июля краснодарское издание 93.ru.

Примечание:

"Житель Тимашевска добился возбуждения уголовного дела после избиения в полиции", "Жители Сочи осудили застолье полицейских во время карантина", "Полицейские в Анапе получили сроки за принуждение несовершеннолетней к сексу".

Автор: "Кавказский узел"

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