14 июля 2021, 13:41

Астраханский силовик осужден условно за поборы с подчиненных

Бывший и.о. начальника астраханского управления Росгвардии потребовал от двух подчиненных передать ему подарки за беспрепятственное прохождение аттестации. Суд признал силовика виновным в превышении полномочий и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", руководитель управления Росгвардии по Астраханской области через подчиненного требовал подарки за продвижение по службе, сообщило следствие, 15 апреля глава управления был арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий.

Кировский районный суд Астрахани признал бывшего и.о. начальника регионального Управления Росгвардии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил 1,5 лишения свободы условно, сообщило сегодня управления СКР по Астраханской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года и.о начальника областной Росгвардии занимал должность замначальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии РФ. Он входил в состав аттестационной комиссии и через посредника – начальника отдела вневедомственной охраны – потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки за беспрепятственное прохождение комиссии, передав им список подарков, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бывший начальник вневедомственной охраны, обвинявшийся в пособничестве, приговорен к году лишения свободы условно, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России предусматривает до четырех лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса России предусматривает содействие совершению преступления и отдельного наказания не предполагает.

Уголовное дело поступило в Кировский районный суд Астрахани 1 июня, состоялись три судебных заседания, приговор был оглашен 6 июля, следует из карточки дела на сайте суда.

На сайте Росгвардии по Астраханской области на 12:50 мск не содержится комментариев относительного приговора двум бывшим сотрудникам ведомства. 

Примечание:

"Глава счетной палаты Астраханской области заподозрен в сокрытии крупной аферы", "Руководители астраханского МЧС осуждены за фиктивное оформление спортсменов", "Главный судебный пристав Астраханской области осужден за поборы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 июля 2021, 13:12

  • Активисты заявили о вырубке деревьев в Волго-Ахтубинской пойме

    В Волго-Ахтубинской пойме вырублены более 40 деревьев, указали противники вырубки дубов в заявлении в полицию, потребовав найти и привлечь виновных к уголовной ответственности. Они призвали земляков обращаться в Генпрокуратуру и к президенту, чтобы не допустить строительства автотрассы через пойму.

14 июля 2021, 12:38

  • Армянский военный погиб в перестрелке на границе

    Азербайджанские военные открыли прицельный огонь по позициям в Араратской области, в результате перестрелки погиб один армянский военнослужащий, заявило сегодня Минобороны Армении. В результате обстрела с армянской стороны ранен один солдат азербайджанской армии, сообщило военное ведомство Азербайджана.

14 июля 2021, 12:27

14 июля 2021, 11:43

  • Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев

    Стрельба из пулеметов около Шуши продолжалась вечером 13 июля около часа, она была слышна в Степанакерте и вызвала у горожан беспокойство за их безопасность, рассказали местные жители. Они призвали власти и российских миротворцев отреагировать на инцидент.

14 июля 2021, 10:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи