Астраханский силовик осужден условно за поборы с подчиненных

14 июля 2021, 13:41

Бывший и.о. начальника астраханского управления Росгвардии потребовал от двух подчиненных передать ему подарки за беспрепятственное прохождение аттестации. Суд признал силовика виновным в превышении полномочий и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", руководитель управления Росгвардии по Астраханской области через подчиненного требовал подарки за продвижение по службе, сообщило следствие, 15 апреля глава управления был арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий.

Кировский районный суд Астрахани признал бывшего и.о. начальника регионального Управления Росгвардии виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил 1,5 лишения свободы условно, сообщило сегодня управления СКР по Астраханской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года и.о начальника областной Росгвардии занимал должность замначальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии РФ. Он входил в состав аттестационной комиссии и через посредника – начальника отдела вневедомственной охраны – потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки за беспрепятственное прохождение комиссии, передав им список подарков, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бывший начальник вневедомственной охраны, обвинявшийся в пособничестве, приговорен к году лишения свободы условно, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России предусматривает до четырех лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса России предусматривает содействие совершению преступления и отдельного наказания не предполагает.

Уголовное дело поступило в Кировский районный суд Астрахани 1 июня, состоялись три судебных заседания, приговор был оглашен 6 июля, следует из карточки дела на сайте суда.

На сайте Росгвардии по Астраханской области на 12:50 мск не содержится комментариев относительного приговора двум бывшим сотрудникам ведомства.