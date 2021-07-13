Суд отказался смягчить приговор Мартину Кочесоко

13 июля 2021, 18:24

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без удовлетворения жалобу защиты Мартина Кочесоко, подтвердив вынесенный активисту приговор. Адвокат Кочесоко намерена обжаловать это определение в кассационном суде.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Урванский районный суд признал Мартина Кочесоко виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Активист настаивает на своей невиновности. Уголовное преследование Кочесоко является показательной расправой, указали правозащитник Валерий Хатажуков и журналист Максим Шевченко. Прокуратура просила об условном сроке для Кочесоко, потому что обвинение развалилось, а суд выполнял политический заказ и не решился оправдать черкесского активиста, сочли в Правозащитном центре "Мемориал"*. 13 марта в Верховный суд Кабардино-Балкарии была подана жалоба на приговор Кочесоко.

Глава общественной организации "Хабзэ", сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года. Сразу после задержания он признал вину в хранении наркотиков, но впоследствии отказался от этих показаний, заявив об оказанном давлении. Активист настаивает, что наркотики ему были подброшены. Понятыми при задержании Кочесоко были люди, зависимые от силовиков, а засекреченные свидетели не смогли прояснить обстоятельств дела в суде, указала адвокат в ходе прений. На "Кавказском узле" опубликован текст последнего слова Мартина Кочесоко.

Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел сегодня апелляционную жалобу на приговор Урванского районного суда по делу черкесского активиста Мартина Кочесоко.

Суд, признавая Кочесоко виновным, как на доказательство его вины сослался на "крайне противоречивые показания свидетелей обвинения", которые "участвовали в его задержании и дальнейшей фабрикации уголовного дела", говорится в апелляционной жалобе, оглашенной сегодня в суде. "Стороне защиты не ясно, почему суд в приговоре указывает, что показания свидетелей последовательны, согласуются между собой и не имеют существенных противоречий, тогда как практически все указанные свидетели в ходе судебного разбирательства на все вопросы отвечали: "не помню", – отмечается в документе.

Как минимум, три свидетеля - сотрудники полиции, чьи показания легли в основу обвинительного приговора, согласно журналу регистраций посещений в указанное время дачи показаний в здание Лескенского РОВД не входили, однако суд не исключил показания данных свидетелей как недопустимые доказательства, подчеркивается в жалобе.

Еще три свидетеля по делу были засекречены, хотя сами свидетели сказали, что с подобным заявлением к следствию не обращались. "Наличие заявления (со стороны свидетелей) в соответствии с УПК является обязательным условием засекречивания. Суд и этому обстоятельству не дал оценки в приговоре, хотя факт их засекречивания препятствовал стороне защиты в доказывании невиновности подзащитного", – говорилось в жалобе.

В качестве понятых были привлечены два безработных жителя Нальчика – Мкртумян и Выблов, ранее судимые по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков и зависимые от полиции и потому готовые подписать любую бумажку, которые ранее уже привлекались в качестве понятых и в ряде других случаев задержания по данной статье, говорится в апелляции. "В ходе их допроса в суде было установлено, что в указанное в протоколе допроса время Мкртумян и Выблов не находились в здании полиции, что также свидетельствует о фабрикации уголовного дела. При этом показания их совпадают до точек и запятых. Это свидетельствует о том, что они созданы из одного файла путем копирования, что также свидетельствует о фабрикации дела", – отмечено в жалобе.

По мнению защиты, суд не дал оценки тому факту, что в 16.20 мск понятые были приглашены для участия в следственных действиях, а в 16.30 мск они уже были на месте происшествия, за 40 километров от Нальчика. В жалобе указывалось также на ряд других нарушений УПК при проведении экспертизы, следственных мероприятий. В частности, защита обратила внимание, что смывы были сняты только с рук задержанного, но не с руля машины, ни с других деталей автомобиля, к которым он также мог прикасаться. Адвокат в жалобе просила суд отменить приговор районного суда и оправдать Кочесоко.

В зале суда адвокат Людмила Кочесокова поддержала свою жалобу и просила ее удовлетворить.

Приговор Кочесоко – законный и обоснованный, судом дана соответствующая оценка доказательствам, заявил гособвинитель. По его мнению, учтены все смягчающие обстоятельства, назначено минимальное наказание.

Проявить беспристрастность попросил суд Мартин Кочесоко. "Я никакого отношения к данным наркотикам не имею, они мне были подброшены. Прошу суд принять беспристрастное и справедливое решение", – заявил он в ходе прений.

Суд удалился на совещание, после чего огласил решение – оставить приговор без изменения. Суд огласил только резолютивную часть своего постановления.

Защита будет обжаловать приговор районного суда и данное определение в Пятом Кассационном суде общей юрисдикции в Пятигорске, заявила Людмила Кочесокова.

Условная мера наказания обязывает осужденного отмечаться каждый месяц в отделении исправительной инспекции УФСИН. Никаких других ограничений на осужденного не накладывается.

Мартин Кочесоко с 2006 года занимается общественной деятельностью, был членом "Черкесского конгресса". В апреле 2019 года активист раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Мартина Кочесоко.