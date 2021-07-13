13 июля 2021, 14:57

Росгвардия предупредила о передвижении военной техники на юге России

По трассам Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Кубани до 30 июля запланировано передвижение колонн военной техники, сообщила Росгвардия.

Росгвардия обратилась к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения (ПДД) в связи с запланированным передвижением воинских колонн по дорогам Южного федерального округа (ЮФО).

Передвижение колонн запланировано с 12 по 30 июля, уточнило сегодня РИА "Волга" со ссылкой на пресс-службу Южного округа Росгвардии.

Речь идет о Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае и о Крыме, уточнила сегодня Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

С 12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", которые проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Во время маневров планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности, напомнила сегодня "Кубань 24".

Примечание:

"Росгвардия передумала праздновать в Чечне юбилей генерала Романова", "Росгвардия подключилась к поискам ребенка в Дагестане", "Росгвардейцы отказались назвать себя потерпевшими по делу лидеров ингушского протеста".

Автор: "Кавказский узел"

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