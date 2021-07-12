Директор газовой компании в Ставрополе освобожден из-под ареста

12 июля 2021, 12:14

Руководитель компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко, подозреваемый в растрате, отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он уже вернулся к работе, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня руководитель ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко был задержан после обыска в его кабинете, а 30 июня отправлен под домашний арест на два месяца по делу о растрате имущества АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

По версии следствия, в феврале 2019 года Сергей Бондаренко увеличил пробег служебного автомобиля Toyota Land Cruiser, чтобы снизить его стоимость, а затем через подставных лиц выкупил машину у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" за 890 тысяч рублей и передал ее в постоянное пользование своему отцу. Следователи оценили ущерб компании в 1,5 миллиона рублей. Дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Сергей Бондаренко отпущен из-под домашнего ареста, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах, не сообщив подробностей. "Сергею Бондаренко изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - приводит его слова ТАСС.

Адвокат Бондаренко Александр Самухов подтвердил, что его подзащитному изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. "В настоящее время Сергей Владимирович находится на своем рабочем месте", - цитирует Самухова агентство. От других комментариев адвокат отказался, отмечается в публикации.

На своей странице в Instagram Александр Самухов опубликовал сегодня гиперссылку на публикацию агентства, никак не прокомментировав ее.

Напомним, сотрудники компании, которую возглавляет Бондаренко, и ранее привлекали внимание следователей. Так, 27 ноября 2020 года бывший замдиректора по оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павел Гриднев был задержан по подозрению в коммерческом подкупе и затем арестован. Также по этому делу проходит бывший исполнительный директор АО "Минераловодская газовая компания" Сергей Харьков. 11 июня дело о коммерческом подкупе в отношении Гриднева и Харькова было передано в суд.

Сотрудники "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задерживались также в связи с расследованием дела о крупном хищении газа, где главным обвиняемым проходит советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков, отец бывшего сенатора Рауфа Арашукова. В октябре 2019 года был задержан замдиректора филиала компании Ахмед Коцба, а 26 февраля - и.о. главы филиала компании Ирина Валешная, еще два человека были объявлены в розыск. Новости о резонансном расследовании дела Арашуковых "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Опала Арашуковых".