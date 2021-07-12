Масштабные военные учения начинаются в Грузии

12 июля 2021, 04:55

В Грузии начинаются учения "Басиани 2021", в которых принимают участие военнослужащие сухопутных и воздушных войск, Нацгвардия и полиция. Цель учений - отработка навыков оборонительной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", Грузия активно стремится к интеграции в НАТО, сближение с альянсом остается в числе приоритетов внешней политики страны. 14 июня страны альянса опубликовали совместное заявление, в котором поддержали право Грузии вступить в НАТО, но при этом условием вступления названы национальные реформы и внедрение стандартов и принципов альянса.

Восточное командование Сил обороны Грузии 12 июля организовали учения "Басиани-2021". Участие в учениях принимают военнослужащие Первой пехотной бригады, авиационных подразделений и частей ПВО, Национальной гвардии, Сил специальных операций, Управления военной полиции министерства обороны, а также МВД, пишет 11 июля "Спутник-Грузия".

Учения проводятся, по данным Минобороны Грузии, в соответствии с директивами НАТО, их цель - отработка оборонительных операций. Продлятся учения десять дней, сообщает "Грузия-онлайн".