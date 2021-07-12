Грузинские танкисты, июль 2018 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

12 июля 2021, 04:55

Масштабные военные учения начинаются в Грузии

В Грузии начинаются учения "Басиани 2021", в которых принимают участие военнослужащие сухопутных и воздушных войск, Нацгвардия и полиция. Цель учений - отработка навыков оборонительной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", Грузия активно стремится к интеграции в НАТО, сближение с альянсом остается в числе приоритетов внешней политики страны. 14 июня страны альянса опубликовали совместное заявление, в котором поддержали право Грузии вступить в НАТО, но при этом условием вступления названы национальные реформы и внедрение стандартов и принципов альянса.

Восточное командование Сил обороны Грузии 12 июля организовали учения "Басиани-2021". Участие в учениях принимают военнослужащие Первой пехотной бригады, авиационных подразделений и частей ПВО, Национальной гвардии, Сил специальных операций, Управления военной полиции министерства обороны, а также МВД, пишет 11 июля "Спутник-Грузия".

Учения проводятся, по данным Минобороны Грузии, в соответствии с директивами НАТО, их цель - отработка оборонительных операций. Продлятся учения десять дней, сообщает "Грузия-онлайн".

За время участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО более 30 грузинских военных погибли, а содержание контингента, к примеру, в 2017 году обошлось в 14 миллионов рублей, тогда как в 2016 году Грузия потратила на это более 21 миллиона рублей, говорится в материале "Кавказского узла"Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

Примечание:

"В Грузию прибыл генеральный секретарь НАТО", "Учения в Грузии указали на разницу в военной подготовке НАТО и России", "Более 3 тысяч военных прибыли в Грузию на учения НАТО".

Автор: "Кавказский узел"

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