10 июля 2021, 19:46

Заключенный обвинен в нападении на сотрудников изолятора в Астраханской области

Передано в суд дело следственно-арестованного, обвиненного в применении насилия к сотрудникам УФСИН в Астраханской области.

По версии следствия, в конце марта заключенный в СИЗО-2 в Астраханской области, "не желая соблюдать порядок содержания под стражей", применил насилие к сотрудникам управления ФСИН, "ударив одного из них рукой в области шеи, а второго головой в лицо", сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

Заключенный обвинен по части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2019 года заключенный исправительной колонии №6 в Астрахани был заподозрен в том, что напал на сотрудника, протестуя против проведения у него обыска.

Примечание:

"Начальник изолятора в Астраханской области осужден по делу о превышении полномочий", "УФСИН сообщило о провокации заключенных в Астраханской области", "Сотрудница астраханского СИЗО заподозрена в нарушении прав осужденного".

Автор: "Кавказский узел"

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