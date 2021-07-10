10 июля 2021, 15:53

Глава ветеринарного управления в Дагестане заподозрен в присвоении денег

Бывший начальник Сулейман-Стальского ветеринарного управления подозревается в том, что необоснованно выписал себе и бухгалтеру премии и материальную помощь, причинив ущерб республиканскому Комитету по ветеринарии.

По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2018 года подозреваемый, злоупотребляя должностными полномочиями, изготовил и подписал приказы о премировании и выплате материальной помощи себе на общую сумму 113 000 рублей и главному бухгалтеру на общую сумму 122 000 рублей. Эти деньги были перечислены им на основании незаконных документов, заявило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Бывший руководитель ветеринарного управления заподозрен в присвоении или растрате и в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 286 УК России). "В ходе следствия будут приняты меры, направленные на обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного Комитету по ветеринарии по республике Дагестан в полном объеме", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне бывший глава села в Дагестана был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями после того, как необоснованно передал своему брату земельный участок площадью 9 тысяч квадратных метров.

Примечание:

"Глава района в Дагестане признан виновным в махинациях с землей", "Чиновник Минспорта Ингушетии заподозрен в растрате 930 тысяч", "Чиновники и директор махачкалинской спортивной школы заподозрены в растрате".

Автор: "Кавказский узел"

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