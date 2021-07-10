Дети из Дагестана переданы близким после возвращения из Сирии

10 июля 2021, 09:15

Родственникам в Дагестане переданы 13 возвращенных из Сирии детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Ежова.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля из Сирии были возвращены 23 ребенка. После обследования в больнице они будут направлены к родственникам в Дагестан, Карачаево Черкесию, Чечню и Ставрополье, а также в Тюмень и Самарскую область, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Родственникам в Дагестане переданы 13 детей из числа возвращенных из Сирии 3 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. "13 детей из Дагестана. Все они в установленном законом порядке переданы законным представителям – опекунам и попечителям из числа ближайших кровных родственников. <...> До этого они проходили полное медицинское обследование в Москве, <...> все дети относительно здоровы, серьезных проблем не выявлено. Все они сейчас дома, кроме одной семьи, которая еще в пути", – привел ТАСС слова Ежовой вечером 9 июля.

Возраст детей составляет от 2 до 17 лет, им окажут дальнейшую помощь уже в Дагестане – за каждым ребенком будут закреплены психолог, социальный педагог, врач, представитель правоохранительных органов и духовенства, добавила Марина Ежова.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.