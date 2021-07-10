Предприниматели пожаловались на угрозу закрытия автокофеен во Владикавказе

10 июля 2021, 08:19

Власти Владикавказа потребовали изменить расположение автокофеен в городе, что угрожает их закрытием из-за потери дохода, пожаловались владельцы кофеен. Автокофейни стали визитной карточкой для туристов, отметили пользователи соцсети, а местный блогер связал давление на кофейни с личными интересами чиновников.

Владельцы автокофеен попросили поддержки у жителей Владикавказа

3 июля в Instagram-паблике vladikavkaz_life была опубликована запись с просьбой о поддержке владельцев автокофеен во Владикавказе. "Мы, собственники мобильных кофеен и автолавок <…> обращаемся к вам за поддержкой ввиду необоснованных требований сотрудников администрации о полном прекращении нашей предпринимательской деятельности, осуществляемой нами на законных основаниях. А некоторым из нас была предложена альтернатива – переставить наши кофейни, которые мы годами раскручивали <…>. Договоры ранее были выданы администрацией города Владикавказ, законным путём", – сказано в обращении.

Предприниматели отметили, что их бизнес создал сотни рабочих мест, дает доход местному бюджету в виде налогов. "Все мы брали кредиты на нашу деятельность, рассчитывая на поддержку малого бизнеса, но станем банкротами, а наши семьи и [семьи] наших работников останутся без средств к существованию. Вместо поддержки мы сталкиваемся с препятствиями. Наши кофейни за многие годы развития стали достоянием города, вызывая восторг туристов, привязанность горожан, стали любимыми местами досуга", – сказано в публикации.

"Просим вас помочь нам в распространении этой информации, и препятствовать попыткам задушить малый бизнес в республике, где катастрофически не хватает рабочих мест", – попросили бизнесмены.

К 08.19 мск 10 июля эта запись на странице Instagram-паблика vladikavkaz_life, на который подписаны около 162 тысяч пользователей, набрала 641 отметку "нравится" и 137 комментариев. Большинство их авторов выступило в поддержку предпринимателей.

"Эти машины стали одной из достопримечательностей Северной Осетии, они все стилистически разные, что создаёт определенный колорит. Не от хорошей жизни эти парни днём и ночью там стоят", – написал пользователь cococo_888.

"Создайте рабочие места прежде чем лишать людей хоть какого-то заработка. Почему власть всё делает против своего народа?" – задалась вопросом ambalova.rita22.

"Эти фургончики очень симпатичные и колоритные, создают позитивный антураж, мне они нравятся, думаю как и многим. Отстаньте от них", – потребовал пользователь _jey_gi_.

"Кто-то хочет подобрать под себя кофейный бизнес республики на фоне высокого турпотока и закрытия границ", – предположил пользователь stasnikolove.

"99,9 процентов населения хотят оставить эти машинки... Город же наш и для нас. Так в чем дело?" – спросил пользователь queen_atti_.

Часть мобильных кофеен во Владикавказе уже изменили свои локации, некоторые 8 июля были закрыты, передал корреспондент "Кавказского узла".

Работники кофеен пожаловались на угрозу потери заработка

Эрик рассказал, что работает баристой в автокофейне Avenue уже четвертый год. По его словам, раньше их машина стояла на улице Горького рядом с кафе "Магия" напротив отделения Газпрома. Теперь ей пришлось изменить локацию и она находятся немного ниже, рядом с Центральным городским парком. По словам молодого человека, эти изменения уже отразились негативно на кассе. Он также признался, что боится потерять работу, особенно сейчас в период пандемии. "Мы привыкли работать [на старом месте], плюс мы там все облагородили: поставили лавочки, посадили деревья, повесили лампочки. Мы сами стараемся наводить уют, эстетику. О кофейне много положительных отзывов, как от местных жителей, так и от туристов. Это живая улица, очень насыщенная, тут несколько кафешек [на улице Горького] и говорить, что из-за нас какие-то проблемы... Мы работаем законно, у нас есть договора, кассовые аппараты", – сказал Эрик корреспонденту "Кавказского узла".

Эрик также отметил, что он рад, что им разрешили работать на другой точке, но хотелось бы вернуться на старое место. "Нас все знают по тому месту, мы уже даже стали некой достопримечательностью", – объяснил бариста.

Анна рассказала, что работает баристой в кофейне Coffe Heroes два месяца. По словам девушки, их автокофейня также уже сменила локацию. "Сейчас мы поменяли локацию на улицу Джанаева и здесь проходимость не такая хорошая. Мы стояли недалеко отсюда, но тем не менее разница чувствуется. Пока все машины [автокофейни] на проспекте Мира закрыли и мы решили передвинуться сюда. Надеюсь все изменится и мы вернемся на свое место", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один бариста, представившийся Петром рассказал, что работает по этой специальности один год. "Отрицательно отношусь к затее с изменением локации или закрытия. То, что [автокофейни] мешают проезду в большинстве ситуаций не подходят как аргумент, потому что они стоят где-то в тупике или в месте, где они не затрудняют движение", – сказал Петр корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя ситуацию с закрытием кофеен осетинский блогер Алик Пухаев подчеркнул, что хотя закрыты не все автокофейни, он больше склоняется к мысли, что это закрытие вызвано не заботой о безопасности горожан, а расчисткой улиц от конкурентов. "Закрыты не все автокофейни – в основном те, что были в центре города. В результате на их месте возникла пустота, а люди уж привыкли ходить туда, возникла некая инфраструктура так далее. Убирали их под предлогом того, что они создают аварийную ситуацию на дрогах, но в городе есть множество куда более аварийных мест до которых пока ни у кого не дошли руки. К примеру, забор Центробанка перекрывает пешеходный переход и дети вынуждены идти в школу по проезжей части. Каждый глава города обещает, что [разберется] с этим, но пока все остается по-старому. Поэтому я склоняюсь к тому, что версия о расчистке города от конкурентов более вероятна, чем борьба за безопасность на улицах", – сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия Владикавказа объяснила претензии к автокофейням требованием прокуратуры

В адрес администрации Владикавказа было направлено представление прокуратуры в связи с тем, что 10 мобильных кофеен в центральной части города расположены с нарушениями правил дорожного движения, сообщил сотрудник пресс-службы администрации Владикавказа. "Прошедшая дополнительная инспекция подтвердила факты нарушения ПДД. В связи с этим состоялась встреча с предпринимателями и были предложены альтернативные варианты дислокации 10 автокофеен. Все остальные машины продолжили работу в обычном режиме. В настоящее время все автокофейни изменили дислокацию в соответствии с ПДД", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

2 июля глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов провел встречу с владельцами мобильных кофеен. Он указал на необходимость соответствия их продукции Санпину. Предприниматели в свою очередь высказали обеспокоенность о потере заработка и тем, что не смогут выплачивать кредиты. Схемой размещения предусмотрено 87 мест для автокофеен. Договоры заключены с 82, добавил сотрудник пресс-службы. "Глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов дал распоряжение оказать дополнительную поддержку индивидуальным предпринимателям, в том числе владельцам нестационарных кофеен. В ближайшие две недели управлением экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов будет разработано положение о порядке субсидирования процентных ставок по кредитам. По окончанию процедуры согласования и конкурса администрация возьмёт на себя погашение части обязательств предпринимателей перед банками", – пояснил он.

Владельцы автокофеен обеспокоены слухами о том, что мэрия Владикавказа в одностороннем порядке приняла решение о расторжении с ними договоров на размещении нестационарных торговых объектов, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Северной Осетии Тимур Медоев, который также присутствовал на встрече мэра с бизнесменами. "Все точки будут проверены на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. <…> Второе, это безопасность дорожного движения. Это значит, что точки должны стоять в тех местах, которые не чинят препятствия пешеходам и участникам дорожного движения. Это перекрестки, светофоры, пешеходные переходы и другие объекты… Сегодня речи о закрытии точек распространения кофе не идет", – сказал Медоев на видео, опубликованном 3 июля на странице мэрии Владикавказа в Instagram.