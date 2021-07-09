Приборная доска вертолета Ми-2. Фото: Varga Attila https://ru.wikipedia.org/

09 июля 2021, 14:00

Пилот вертолета задержан после жесткой посадки в Кабардино-Балкарии

Личность пилота, который скрылся с места крушения вертолета в Кабардино-Балкарии, была установлена по отпечаткам пальцев, он найден и опрошен, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля вертолет Ми-2 задел линию электропередачи при орошении сельхозугодий и совершил жесткую посадку на поле около города Прохладного. На борту вертолета находился только пилот, но на месте крушения его не оказалось. Были начаты поиски пилота.

Следователи нашли и опросили пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Кабардино-Балкарии, сообщила сегодня пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Личность мужчины была установлена по отпечаткам пальцев, оставленным на штурвале, говорится в сообщении. "В рамках доследственной проверки и опроса пилота установлено, что мужчина 1954 года рождения осуществлял авиа-химические работы над полями хутора Винсовхоз. В ходе полета командир воздушного судна, не рассчитав высоту, зацепил линии электропроводов, в результате чего хвостовой винт получил значительные повреждения. Пилот принял решение о срочной посадке вертолета Ми-2 в поле подсолнухов", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Где был найден после крушения пожилой пилот вертолета и как он объяснил решение покинуть место происшествия, пресс-служба ведомства не уточнила. Согласно сообщению, проверку проводит следователь Минераловодского следственного отдела на транспорте. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Минераловодский следственный отдел – структурное подразделение Московского межрегионального следственного управления на транспорте, расположенное в Минеральных Водах. В Кабардино-Балкарии подразделения Московского межрегионального управления нет, следует из информации на сайте ведомства.

Примечание:

"Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани", "Два пилота погибли при крушении вертолета Минобороны на Кубани", "Силовики начали проверку после крушения вертолета в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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