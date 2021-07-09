Прокуратура опровергла информацию об угрозах семье Романа Гребенюка

09 июля 2021, 07:27

Родственники погибшего волгоградского риелтора Романа Гребенюка сообщили, что не получали угроз в свой адрес от участников процесса и других лиц, заявила после проверки прокуратура Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля в Волгограде состоялось предварительное заседание по делу о смерти Романа Гребенюка, избитого после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю после судебного заседания, сообщила в конце марта представитель прокуратуры.

Арсен Мелконян - брат Анны Мелконян, а Арман Смбатян - ее муж. Арсен Мелконян обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, и в угрозе убийством, Анна Мелконян - в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Арман Смбатян - в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Уголовное дело о смерти волгоградца Романа Гребенюка от телесных повреждений, полученных из-за ссоры в родительском чате, находится на личном контроле прокурора Волгоградской области Дениса Костенко, сообщила 8 июня на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

Поэтому областная прокуратура проверила достоверность информации, опубликованной в конце июня на сайте V1.ru о том, что родственники Арсена Мелконяна преследуют близких убитого.

Близкие убитого в здании Сбербанка Романа Гребенюка 22 июня заявили, что их начали преследовать родственники Арсена и Ануш Мелконян, настойчиво упрашивая смягчить свою позицию и простить обвиняемых, сообщило в тот же день в своей статье издание V1.ru.

Изложенные в публикации сведения не были подтверждены, информировало ведомство.

В ходе надзорной проверки специалисты опросили родственников погибшего мужчины. Они заявили, что угроз от участников процесса и иных лиц в их адрес не поступало. Семье Романа Гребенюка также предложили обращаться в ведомство в случае изменения ситуации, сообщило 8 июля со ссылкой на пресс-службу прокуратуры издание "НовостиВолгограда.ру".